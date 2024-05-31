الجمعة 31 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أفلام عيد الأضحى.. طرح التريلر التشويقى لـ"عصابة الماكس"

أحمد فهمي
أحمد فهمي

ينتظر صناع فيلم “عصابة الماكس” طرح العمل بجميع دور العرض السينمائي ضمن قائمة أفلام عيد الأضحى المقبل، الذي يخوض بطولته الفنان أحمد فهمي.

وطرحت الجهة المنتجة للعمل تريلر تشويقي للبوستر الؤسمي للفيلم عبر “إنستجرام” وعلقت: “خبر عاجل: ظهور عصابة الماكس بكل سينمات مصر والوطن العربي في العيد الكبير”.

https://www.instagram.com/reel/C7o-rrPNptY/?igsh=MWI3dzdsc3lsZ2kxaA==

ويشهد الفيلم ظهور عدد كبير من ضيوف الشرف، حيث سيظهر عدد من النجوم ضمن أحداث الفيلم ليشاركوا فريق العمل في رحلتهم بين محافظات مصر، وكشف فريق عمل الفيلم عن المفاجأة الأولي هي مشاركة النجم أحمد السقا كضيف شرف ضمن الأحداث.

ويعد فيلم عصابة المكس هو اللقاء الثالث الذي يجمع بين السقا وفهمي كضيوف شرف، حيث كان أول لقاء بينهما عام 2010 من خلال فيلم "سمير وشهير وبهير"، كما ظهر فهمي في الحلقة الأولى كضيف شرف في مسلسل "جولة أخيرة"، الذي عرض في يناير الماضي على إحدى المنصات بعد 10 سنوات من الفيلم.

وأكد فهمي: "سعيد بظهور السقا معنا كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "عصابة المكس"، وسعيد بعودة التعاون بينا مرة أخري، فهو بمثابة صديق وأخ عزيز، كما أنه النجم الوحيد الذي لا يرفض الظهور في أي عمل من أعمال زملائه مهما كان اسم ونجومية البطل وبلا مقابل، ولقد تعلمت منه هذا الأمر".

أبطال فيلم "عصابة المكس"

فيلم "عصابة المكس" إخراج حسام سليمان في أوىل تجاربه الإخراجية بعد أن عمل كمساعد مخرج في العديد من الأعمال السينمائية مع عدد كبير من المخرجين منهم محمد ياسين وهاني خليفة وغيرهم، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف.

عصابة الماكس دور العرض السينمائي أحمد فهمي سمير وشهير وبهير حسام سليمان

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