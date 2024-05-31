المؤتمر: التحالف الوطنى إضافة قوية للعمل الأهلى وأثبت نفسه داخليًا وخارجيًا

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يقوم بجهود غير عادية خلال الفترة الأخيرة، واستطاع أن يُثبت نفسه داخليًا وخارجيًا وفي العديد من مجالات العمل وفي فترة قصيرة للغاية.

وأشار غنيم في تصريحات له، إلى أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أطلق العديد ولا يزال سواء على الصعيدين الداخلى أو الخارجى، بتوجيهات القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، والمشاركة الفاعلة فى الداخل.

وأشاد بإطلاق التحالف العديد من المبادرات الفاعلة ومنها مبادرة توظيف مصر، وذلك لتوفير نحو 7 آلاف وظيفة وفرصة عمل للشباب، قائلًا: "التحالف الوطني يعمل على محاور الدعم النقدي وتوفير فرص عمل وله دور كبير وغير مسبوق خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أطلق العديد من المبادرات لخدمة المجتمع المصرى على مدار العامين الماضيين، تنوعت بين مبادرات اقتصادية واجتماعية، تعمل على تغيير حياة الملايين من المصريين وبشكل جدي.

ويؤكد أن مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي تعمل على الارتقاء بالخدمات العامة المقدمة للمواطنين بكل محافظات الجمهورية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وهو ما يعنى تعزيز قيمة العمل الأهلى وتوحيد الجهود تحت مظلة واحدة لتتكامل جهوده في الدولة في العمل على توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.