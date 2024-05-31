شرقاوي لـ"كل الزوايا": حديث بايدن عن اتفاق الهدنة في غزة جاء بعد زيارة السيسي للصين

علق الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي المتخصص في الشأن الأمريكي، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، مع الإعلامية سارة حازم، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم عن اتفاق الهدنة في قطاع غزة والتوصل لوقف اطلاق النار في غزة جاء بعد زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للصين.

وأضاف أن إسرائيل تعرت وانكشفت أمام العالم بسبب ممارساتها الوحشية في قطاع غزة، موضحًا أن بايدن خرج للحديث اليوم في ضوء إحساس الولايات المتحدة بأنها تخسر حليف مهم في الشرق الأوسط".

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي بخروجه اليوم يكذب تقرير سي إن إن، متابعًا: "وما يقوله بايدن اليوم ما تقوله مصر منذ فترة من أجل التوصل إلى هدنة وفق 3 مراحل للتوصل إلى هدنة كاملة ووقف إطلاق النار بشكل كامل في القطاع".