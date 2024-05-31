أفشة يحتفل بالتتويج الإفريقى مع والدته فى أرض زراعية (فيديو)

نشر محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقطع فيديو يظهر فيه رفقة والدته أثناء التواجد في إحدى الأراضي الزراعية بمسقط رأسه.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على فترة راحة سلبية حتى يوم الأحد المقبل بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الإثنين المقبل الموافق 3 يونيو.

ونشر أفشة مقطع الفيديو عبر حسابه على فيس بوك، حيث ظهر هو ووالدته في إحدى الأراضي الزراعية، وقد علّق على الصورة قائلًا "أجمل مكان أمي".

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