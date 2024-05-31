الجمعة 31 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما يستحب فعله في العشر الأوائل من ذي الحجة؟

العشر الأوائل من
العشر الأوائل من ذي الحجة

تزايد البحث خلال هذه الأيام، عبر المواقع الإلكترونية، عن ما يستحب فعله في العشر الأوائل من ذي الحجة، حيث يسعى كثيرا من المسلمين إلى الانتفاع والاستفادة روحياً بأيام العشر من ذي الحجة، حيث أنها أيام بركة وفضل وعتق من النار.  

ما يستحب فعله في العشر الأوائل من ذي الحجة

تعد أيام العشر الأولى من شهر ذي الحجة أيام فاضله، وما يستحب فعله في العشر الأوائل من ذي الحجة، كثرة العبادة وذكر الله،  حيث أقسم الله بهذه الأيام فقال المولى: {وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ}، وأخبرنا رسول الله ﷺ عن فضل العمل الصالح فيها، فقال: “ما العَمَلُ في أيَّامٍ أفْضَلَ منها في هذه” -يعني عشر ذي الحجة- قالوا: ولا الجِهادُ؟ قالَ: "ولا الجِهادُ، إلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخاطِرُ بنَفْسِه ومالِه، فلَمْ يَرْجِعْ بشَيءٍ". [أخرجه البخاري].

ما يجب فعله فى العشر الأوائل من ذى الحجة 

ويغتنم كثيرا من المسلمين أيام العشر من ذي الحجة بالطاعة والعبادة والبعد عن فعل الذنوب والمعاصي والأثام، وذلك من خلال عدة أمور أهمها:

1- التوبة والاستغفار

قال سيدنا رسول الله ﷺ: “يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلى اللهِ، فإنِّي أَتُوبُ في اليَومِ إلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ”. [متفق عليه]

فضل صيام العشر الأوائل من ذى الحجة وموعد الصيام

2- ذكر الله سبحانه

قال سيدنا رسول الله ﷺ فيما يرويه عن ربه سبحانه: «أنا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بي، وأنا معهُ إذا ذَكَرَنِي، فإنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ في نَفْسِي، وإنْ ذَكَرَنِي في مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ في مَلَإٍ خَيْرٍ منهمْ، وإنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ بشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إلَيْهِ ذِراعًا، وإنْ تَقَرَّبَ إلَيَّ ذِراعًا تَقَرَّبْتُ إلَيْهِ باعًا، وإنْ أتانِي يَمْشِي أتَيْتُهُ هَرْوَلَةً». [متفق عليه].

3- السعي إلى صلاة الفريضة في المسجد

قال سيدنا رسول الله ﷺ: “مَن غَدَا إلى المَسجِدِ ورَاحَ، أعَدَّ اللَّهُ له نُزُلَهُ مِنَ الجَنَّةِ كُلَّما غَدَا أوْ رَاحَ”. [متفق عليه]

4- صيام تسع ذي الحجة

فعن بعض أزواج النبي ﷺ رضي الله عن الجميع قالت: “كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ”. [أخرجه أبو داود].

وقال ﷺ عن صيام يوم عرفة يوم التاسع من ذي الحجة: “يُكَفِّرُ السَّنَةَ المَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ”. [أخرجه مسلم].

5- تلاوة القرآن

قال سيدنا رسول الله ﷺ: “مَنْ قرأَ حَرفًا مِن كتابِ اللهِ فله به حسنةٌ، والحسنةُ بعشرِ أمثالِها، لا أقولُ: ألم حرفٌ؛ ولَكِن: ألِفٌ حرفٌ، ولامٌ حرفٌ، وميمٌ حرفٌ”. [أخرجه الترمذي].

6- الدعاء

قال سيدنا رسول الله ﷺ: “مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ وَلا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثٍ: إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنْ السُّوءِ مِثْلَهَا” قَالُوا: إِذًا نُكْثِرُ، قَالَ: “اللَّهُ أَكْثَرُ”. [أخرجه أحمد].

اقرأ أيضاً 

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 2024

يستحب فعله العشر الأوائل ذي الحجة

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

أول رد من حماس على خطة بايدن لإنهاء حرب غزة

أفشة يحتفل بالتتويج الإفريقى مع والدته فى أرض زراعية (فيديو)

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

رسالة من محمد عبدالمنعم لجماهير الأهلى بعد التتويج الإفريقى

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء