الهلال يتوج بكأس خادم الحرمين على حساب النصر بالركلات الترجيحية

توج فريق الهلال السعودي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عقب الفوز على النصر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

افتتح أليكساندر ميتروفيتش التسجيل لصالح الهلال في الدقيقة السابعة من عمر المباراة.

وتمكن أيمن يحيى من إدراك التعادل لصالح النصر في الدقيقة 88 من ضربة رأسية.

ونجح الفريق المُلقب بـ"الزعيم" في الجمع بين لقبي الدوري السعودي "روشن" وكأس خادم الحرمين الشريفين.

ودخل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء شديدة بعد أن خسر اللقب.

أحداث المباراة

المباراة بدأت قوية من جانب فريق النصر الذي أضاع فرصة خطيرة في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من أيمن يحيى لاعب النصر وضعت ساديو ماني في انفراد تام بالمرمى داخل منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة مرت أعلى العارضة بقليل.

وتمكن أليكساندر ميتروفيتش من تسجيل هدف التمكن في الدقيقة السابعة بعد كرة عرضية من مالكوم من جهة اليمين قابلها أليكساندر ميتروفيتش برأسية من يسار منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.

وشهدت الدقيقة العاشرة تسديدة من أوتافيو لاعب النصر من على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع الهلال ومرت لركلة ركنية من جهة اليسار.

في الدقيقة 28 بطاقة صفراء من نصيب كاليدو كوليبالي بعد تدخل قوي على رونالدو في منتصف الملعب.

كريستيانو رونالدو لاعب النصر مر بشكل رائع من جهة اليسار ثم سدد كرة بباطن القدم اليمنى أبعدها حارس الهلال ياسين بونو من أسفل يسار مرماه.

في الدقيقة 49 تسديدة من كريستيانو رونالدو لاعب النصر من يمين منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

في الدقيقة 56 بطاقة حمراء من نصيب ديفيد أوسبينا حارس مرمى النصر بعد مسكه للكرة باليد خارج منطقة الجزاء.

في الدقيقة 64 ركلة حرة للنصر على حدود منطقة جزاء الهلال نفذها رونالدو بتسديدة صاروخية أبعدها حارس الهلال ياسين بونو من أقصى يمين مرماه.

فرصة خطيرة لصالح النصر في الدقيقة 84 تسديدة من أيمن يحيي لاعب النصر من يمين منطقة الجزاء أبعدها الحارس ياسين بونو بشكل رائع من أسفل يمين مرماه إلى ركلة ركنية من جهة اليسار.

ركلة ركنية للهلال من جهة اليمين نفذها روبن نيفيز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى حسان تامبكتي يسار منطقة الجزاء فسدد كرة قوية بالقدم اليسرى مرت بجوار القائم الأيسر.

النصر نجح في إدراك التعادل بعد رمية تماس من جهة اليمين نفذت برمية طولية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أيمن يحيي برأسية من على حدود منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

في الدقيقة 91 بطاقة صفراء ثانية وطرد لكاليدو كوليبالي لاعب الهلال بعد ركله بالقدم لرأس حارس النصر وليد عبد الله.

النتيجة استمرت تعادل في الوقت الإضافي ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح الهلال.

