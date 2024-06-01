"المعلمة إيمان" أول جزارة بالفيوم: مستعدين لاستقبال دم عيد الأضحى المبارك

عُمرها 58 عام، وهى أول سيدة تعمل جزارة فى محافظة الفيوم، المعلمة إيمان رمضان محمود"، وشهرتها" أم محمود" تقوم بذبح وتقطيع وبيع اللحوم بمفردها داخل محل خاص بها، بمدينة الفيوم.

"المعلمة إيمان" أول جزارة بالفيوم: مستعدين لاستقبال عيد الأضحى المبارك

تقول المعلمة إيمان، ل"الدستور" إنها تعملت المهنة من زوجها من 37 سنة، قائلة" كنت بنزل واشوفهم وهما بيدبحوا واتعلم، ووقفت في المحل أببع للزبائن حتى أصبحت انا من أقوم بعملية الذبيح والتقطيع والبيع، وقررت خوض حياة الجزارة بمتاعبها مند 35 عاما، والآن أعمل بمفردي خاصة بعدما انفصلت عن زوجى منذ 10سنوات".

وأضافت المعلمة إيمان، أنها تذبح بشكل يومي، لتلبية احتياجات المواطنين، واستعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتجهيز العديد من المواشي والعجول للذبح اليومي في السلخانات، والمجازر الرسمية، لأن العجل الواحد يباع في يوم أو يومين على الأكثر، مشيرةً “علشان كده انا بحاجة للذبح بشكل شبه يومي، علشان ألبي حاجة الأهالي والزبائن الذين يتعاملون معي بشكل دوري ويثقون في اللحمة بتاعتي”.

وتنصح المعلمة إيمان المواطنين: لا تكن بخيل على أهل بيتك وتسترخص في شراء اللحمة، مشيرة إلى أن لون اللحم البقري وسط بين الأحمر الفاتح والأحمر الغامق، وأليافه ناعمة الملمس في اللحوم صغيرة السن، أما اللحوم كبيرة السن يكون لونها أحمر داكنا ويكون ملمس أليافها خشنًا نوعا ما، واللون المميز اللحم الجاموسي الأحمر الغامق بعد الذبح مباشرة.

وأصافت أن لحم الضأن يتميز بلونه الأحمر الفاتح في الذبائح صغيرة السن، والضأن كبير السن يكون لونه غامقا وملمسه ناعما وقوامه ليّنًا ثابتًا ودهونه بيضاء، وتميل لحوم الضأن للأصفر الفاتح دون دهون.