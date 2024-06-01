السبت 01 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المعلمة إيمان" أول جزارة بالفيوم: مستعدين لاستقبال دم عيد الأضحى المبارك

المعلمة إيمان أول
"المعلمة إيمان" أول جزارة بالفيوم

عُمرها 58 عام، وهى أول سيدة تعمل جزارة فى محافظة الفيوم، المعلمة إيمان رمضان محمود"، وشهرتها" أم محمود"  تقوم بذبح وتقطيع وبيع اللحوم بمفردها داخل محل خاص بها، بمدينة الفيوم.

 

"المعلمة إيمان" أول جزارة بالفيوم: مستعدين لاستقبال عيد الأضحى المبارك

 

تقول المعلمة إيمان، ل"الدستور" إنها  تعملت المهنة من زوجها من 37 سنة، قائلة" كنت بنزل واشوفهم وهما بيدبحوا واتعلم، ووقفت في المحل أببع للزبائن حتى أصبحت انا من أقوم بعملية الذبيح والتقطيع والبيع، وقررت خوض حياة الجزارة بمتاعبها مند 35 عاما، والآن أعمل بمفردي خاصة بعدما انفصلت عن زوجى منذ 10سنوات".

 

وأضافت المعلمة إيمان، أنها تذبح بشكل يومي، لتلبية احتياجات المواطنين، واستعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بتجهيز العديد من المواشي والعجول للذبح اليومي في السلخانات، والمجازر الرسمية، لأن العجل الواحد يباع في يوم أو يومين على الأكثر، مشيرةً “علشان كده انا بحاجة للذبح بشكل شبه يومي، علشان ألبي حاجة الأهالي والزبائن الذين يتعاملون معي بشكل دوري ويثقون في اللحمة بتاعتي”.

 

وتنصح المعلمة إيمان المواطنين: لا تكن بخيل على أهل بيتك وتسترخص في شراء اللحمة، مشيرة إلى أن لون اللحم البقري وسط بين الأحمر الفاتح والأحمر الغامق، وأليافه ناعمة الملمس في اللحوم صغيرة السن، أما اللحوم كبيرة السن يكون لونها أحمر داكنا ويكون ملمس أليافها خشنًا نوعا ما، واللون المميز اللحم الجاموسي الأحمر الغامق بعد الذبح مباشرة.

 

وأصافت أن لحم الضأن يتميز  بلونه الأحمر الفاتح في الذبائح صغيرة السن، والضأن كبير السن يكون لونه غامقا وملمسه ناعما وقوامه ليّنًا ثابتًا ودهونه بيضاء، وتميل لحوم الضأن للأصفر الفاتح دون دهون.

المعلمة إيمان أول جزارة بالفيوم عيد الأضحى المبارك بيع اللحوم الفيوم اول سيدة جزارة بالفيوم

مواد متعلقة

محافظ الفيوم يناقش مشكلات ضعف المياه.. ويوجه بالاستجابة العاجلة لشكاوى المواطنين

محافظ الفيوم ورئيس "قومى حقوق الإنسان" يناقشان مواجهة زواج الأقارب والقاصرات

"أبو أحمد" بيلف الشوارع على العجلة يبيع زرع ونباتات: "اتعودت على الشقى" (لايف)

محافظ الفيوم: تقديم 4599 طلبًا للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح حتى الآن

مراجعات ومحاضرات مجانية لطلاب الثانوية العامة بالفيوم

السكرتير المساعد بالفيوم يشهد احتفال تنفيذ 422 وصلة مياه وصرف بقرى إطسا

"تعليم الفيوم" تناقش الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ الفيوم يتابع أعمال توسعات مشروع محطة العزب الجديدة "المرحلة الثالثة"

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 بالاسم فقط

موقع وزارة التربية والتعليم.. تقديم المدارس الحكومية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

أول رد من حماس على خطة بايدن لإنهاء حرب غزة

توقعات تنسيق الثانوية العامة محافظة القاهرة 2024 بعد نتيجة الشهادة الإعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ماذا يريدون من مصر ولمصر؟!

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «4»

ماجد حبته

لقاء مهم فى بكين

محمد الفايدي

القيادة محك المُحنكين

محمد عبدالعزيز

90 سنة.. ولسّه

عماد حمدي

مقامرة نتنياهو

د. محمد عفيفي

إسماعيل أدهم

ماجد حبته

مع الصين وفلسطين مجددًا

صور

تشييع جثمان والدة الفنان محمود الليثى من مسجد الحصرى

تشييع جثمان والدة وزيرة الثقافة

قراءة وإسناد كتاب: «الدستور» في حضرة ابن سيد الناس

محطة تل أبيب

المزيد

السيناريوهات الثلاثة لصفقة وقف إطلاق النار

"رويترز": إسرائيل لن توقف القتال فى غزة دون اتفاق يضمن إعادة الرهائن

قوات الاحتلال الإسرائيلى تنسحب من شمال غزة وفرق الإسعاف تنتشل جثامين الشهداء