رئيس النواب الأمريكى يدعو نتنياهو لإلقاء كلمة فى الكونجرس

أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، أمس الجمعة، دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإلقاء كلمة أمام اجتماع مشترك لمجلسي الكونجرس.

وقال جونسون إنه وجه الدعوة نيابة عن قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي.

وفي وقت سابق أمس الجمعة، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل قدمت مقترحًا جديدًا شاملًا، يتضمن 3 مراحل، مشيرًا إلى أن المقترح نقل إلى الوسطاء وحركة "حماس"، مؤكدًا أن الفلسطينيين سيعودون إلى ديارهم.