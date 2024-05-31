اقتصاديون: زيارة الرئيس الصين تجذب 5 مليارات دولار استثمارات

أكد خبراء اقتصاديون أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين، ولقائه عددًا من المستثمرين والشركات الصينية، متوقعين أن تسهم هذه الزيارة فى جذب استثمارات صينية جديدة إلى مصر بقيمة تتخطى الـ٥ مليارات دولار.

وقال على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الصين، ولقاءه الرئيس الصينى شى جين بينج، تؤكد ثقل المكانة الدولية لمصر فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتى فى توقيت مناسب، فى ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

وأضاف «الإدريسى»، لـ«الدستور»: «الملف الاقتصادى جاء على رأس أجندة الرئيس السيسى خلال الزيارة، التى شهدت فعاليات عديدة فى هذا الإطار، منها عقد القمة المصرية- الصينية فى بكين، بجانب لقاءات متعددة مع كبرى رؤساء الشركات الصينية العملاقة، وعدد من المستثمرين هناك، علاوة على المشاركة فى الاجتماع الوزارى العاشر لمنتدى التعاون العربى- الصينى، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك بين البلدين».

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن الصين شريك تجارى مهم لمصر، فى ظل وصول حجم التبادل التجارى المتبادل بين البلدين إلى نحو ١٨ مليار دولار، وإنشاء الصين منطقة صناعية فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باستثمارات تصل إلى ٣.٣ مليار دولار.

وتوقع أن تسهم الزيارة فى جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر، بعد إعلان عدد من المستثمرين والشركات الصينية رغبتهم فى التوسع والاستثمار داخل مصر، مضيفًا: «الزيارة تفتح الباب أمام الشركات الصينية للوصول إلى إفريقيا من خلال مصر، باعتبارها بوابة العبور إلى القارة السمراء، ما يسهم فى عودة النشاط للاقتصاد المصرى».

وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، الخبير الاقتصادى، إن زيارة الرئيس السيسى الصين حققت مكاسب متعددة تجنى البلدان ثمارها قريبًا، فى ظل التقارب الكبير بينهما، وانضمام مصر إلى تجمع «بريكس».

وأضاف «السيد»: «الزيارة شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية بين مصر والصين، ما سيؤدى إلى ضخ استثمارات جديدة تصل قيمتها إلى ٥ مليارات دولار، خلال الفترة المقبلة، بعد أن بلغت ٨ مليارات دولار فى الوقت الحالى». وكشف عن أن منطقة «تيدا» الصناعية الصينية فى منطقة قناة السويس توجد بها ١٤١ شركة فى قطاعات صناعية وخدمية وإدارية وتجارية، بأكثر من ٣.٣ مليار دولار رءوس أموال مصدرة، وما يزيد على ١٣ ألف فرصة عمل مُولدة حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤. وعن أبرز المجالات التى تستهدفها الاستثمارات الصينية، قال الخبير الاقتصادى إنها تشمل مجموعة من المجالات الواعدة، منها «الهيدروجين الأخضر»، والصناعات الثقيلة والبتروكيماوية، وخدمات السفر والضيافة الفندقية، واللوجستيات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووصف الدكتور شريف طاهر فريد، أستاذ الإدارة والاقتصاد بكلية التجارة بأكاديمية السادات، زيارة الرئيس السيسى الصين، بالمهمة للغاية، وتأتى فى توقيت فى غاية الأهمية، على ضوء الأوضاع التى تمر بها المنطقة.