"ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف فرنسا الائتمانى

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية تصنيف فرنسا الائتماني من AA إلى AA- وسط عجز في الميزانية وضعف التوقعات الاقتصادية.



وقالت قناة BFMTV التلفزيونية إن الوكالة استنتجت أن عجز ميزانية فرنسا في عام 2023 كان أكثر خطورة مما كان متوقعا.



وذكر التقرير أن محللي "ستاندرد آند بورز" واثقون من أن عجز الميزانية لن يعود إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027.



وأشارت القناة إلى أن وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنف فرنسا منذ عام 1975، وتم تخفيض تصنيفها مرتين فقط حتى الآن المرة الأولى في عام 2011 من AAA إلى AA+، وفي عام 2012 تم تخفيض تصنيفها أيضا إلى AA.



وأفادت إذاعة "فرانس إنفو" في وقت سابق بأن عجز ميزانية الدولة الفرنسية في نهاية عام 2024 قد يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي مرة أخرى. فيما توقعت الحكومة أن تغلق المالية العامة بعجز يبلغ نحو 4.4%.