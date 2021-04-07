تفاصيل جولة وزير الخارجية فى لبنان

- اللقاء مع الرئيس اللبنانى فى عين التيه

- البطريرك الراعي

- رئيس مجلس النواب اللبنانى

- رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى

- رئيس تيار المرده

فى ظل أزمة تشكيل الحكومة فى لبنان، حاولت القاهرة خرق جدار الصمت القائم، والحؤول دون وصول البلاد إلى الانهيار التام، وأجرى وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى لبنان لتأكيد الاهتمام المصري بالأزمة اللبنانية والسعى لحلها.وتستعرض "الدستور" في سياق السطور التالية تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان والاجتماع مع القادة اللبنانيين.أعرب الرئيس اللبنانى ميشال عون عن تقديره وامتنانه للدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمساعدة لبنان في مواجهة الأزمات المختلفة التي يعاني منها، لا سيما الأزمة الحكومية.كما تمنى الرئيس عون أن تثمر هذه الجهود نتائج إيجابية، لا سيما إذا ما توافرت إرادة حقيقية للخروج من هذه الازمة.من جانبه، نقل شكري، رسالة من الرئيس السيسي، أكد فيها تضامن مصر مع لبنان ودعمها للمساعي المبذولة لتشكيل حكومة جديدة.وشدد الرئيس عون أمام شكري على دقة المهمات التي ستلقى على عاتق الحكومة الجديدة، لا سيما في مجال الإصلاحات الضرورية التي يلتقي اللبنانيون والمجتمع الدولي في المناداة بها والعمل على تحقيقها، وفي مقدمها التدقيق المالي الجنائي لمحاسبة الذين سرقوا أموال اللبنانيين والدولة على حد سواء.وقال شكري فى تصريحات صحفية: "تشرفت بزيارة رئيس الجمهورية لأنقل إليه رسالة تضامن من أخيه الرئيس السيسي، الذي كلفني بأن آتي إلى لبنان في ضوء الحرص الذي يوليه سيادته لاستمرار بذل مصر لكل الجهود في إطار التواصل مع المكونات السياسية اللبنانية كافة من أجل الخروج من الأزمة الراهنة".فيما نقل شكري خلال اللقاء إلى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، تحيات الرئيس السيسي معربا عن الرغبة الدائمة لدى المصريين حكومة وشعبا بأن يكرر زياراته الى مصر.وبحث الطرفان خلال اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر ولبنان، والمستجدات على الساحة اللبنانية والعناوين المشتركة.وشكر البطريرك الراعي الوزير شكري على وقوف مصر إلى جانب لبنان وشعبه خاصة أثناء الأزمات والمحن وآخرها تفجير مرفأ بيروت.واتفق الطرفان على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة تتمكن من العمل على الإصلاحات المطلوبة والتي ستفتح مجالات الدعم الإقليمي والدولي للبنان.كما التقى شكرى مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وجرى عرض للأوضاع العامة وقد تركز البحث وبشكل مكثف على الشأن الحكومي.وقال شكرى عقب اللقاء: "تشرفت بلقاء بري ونقلت له تحيات الرئيس السيسي كما نقلت رسالة تضامن مصر مع لبنان في هذه الفترة والقلق الذي يراود مصر وعلى المستوى الإقليمي والدولي لاستمرار الأزمة السياسية ولأهمية العمل بكل اجتهاد وسرعة لتشكيل حكومة اختصاصيين للخروج من هذه الأزمة واضطلاعها بمسؤولياتها كاملة لتوفير الخدمات لإجراء الإصلاح المطلوب لمواجهة التحديات الراهنة من ضمنها التحديات المتصلة بوباء كورونا وتحديات الأوضاع الاقتصادية".وثمن شكرى المبادرة التى أطلقها برى من أجل الخروج من هذه الأزمة في إطار الحفاظ على الأرضية الراسخة السياسية والقانونية المتمثلة في تطبيق الدستور اللبناني واتفاق الطائف، معربا عن استعداد مصر لتقديم كل ما في وسعها لمعاونة الاشقاء لتجاوز هذه الأزمة والانتقال إلى مرحلة يستعيد فيها لبنان عافيته الكاملة.والتقى شكرى أيضا خلال زيارته للبنان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، برفقة السفير المصري في لبنان ياسر علوي.وبحث الطرفان خلال اللقاء بحث آخر المستجدات اللبنانية والعربية.كما التقى شكرى رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه، في مقر إقامته بالعاصمة بيروت.وبحث الطرفان في مجمل التطورات الراهنة وآخر المستجدات على الصعيدين اللبناني والعربي.