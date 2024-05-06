الرئيس الفلسطينى يرحب بالجهود المصرية فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار

أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الاثنين، عن ترحيبه الحار بالإعلان عن نجاح الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار عباس إلى أن هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكدًا استعداد السلطة الوطنية الفلسطينية لدعم وتنفيذ أي جهود لتحقيق السلام.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن استعدادها لمناقشة رد حركة حماس على وقف إطلاق النار مع حلفائها في الساعات القادمة، مؤكدة أن اتفاق الهدنة يخدم مصالح الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيرة إلى أنها تدرس بعناية الرد الذي قدمته حماس على الهدنة.

وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى عدم رؤيتها لخطة إنسانية موثوقة وقابلة للتنفيذ بشأن عملية عسكرية في رفح، مما يجعل الاتفاق على وقف النار أمرًا ضروريًا لتجنب تفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.

وسبق أن، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار من مصر وقطر، مما يمهد الطريق لبدء عملية تنفيذ الهدنة وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.