"زرع مجاني" هدايا خضراء للاسكندرانية تزامنا مع أعياد الربيع "لايف"

بشتلات زرع خضراء قررت إحدى المبادرات الميدانية، أن تشارك المواطنين فرحتهم خلال أعياد الربيع في الإسكندرية.

ليقول حمدان القاضي، مسؤول المبادرة البيئية: قررنا مشاركة المواطنين من الإسكندرية بفكر مختلف وإيجابي مواكبة للتوجه العالمي نحو التحضر للاخضر لمواجهة التغيرات المناخية العالمية.

وتابع: رغبنا في تقديم هدايا خضراء للمواطنين من شتلات ورد وزرع ونباتات عطرية من الريحان والنعناع، لتنمية هواياتهم وتعليمهم الزراعة المنزلية، لتكون لها عائد إيجابي بيئيا.

وواصل، أن حرصنا على توفير سبل التعلم السهلة، من خلال كتابة طريقة الزراعة على أوراق ارشادية لمن لايجيد الزراعة بخطوات سهلة وبسيطة تنفذ بسهولة أو من خلال كود إلكتروني يمكن من خلاله المواطن أن يشاهد فيديو عن كيفية الزراعة والاعتناء بالشتلات الخضراء.



جاء هذا ضمن معرض الأسر المنتجة ضمن احتفالات الإسكندرية باعياد الربيع، لعرض وبيع منتجات المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية المُقام بشاطئ ستانلي الذي تنظمه 8 جمعيات خيرية ويشارك به نحو 18 عارضا وعارضة.