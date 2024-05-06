الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

صدمها القطار.. مصرع طفلة خلال عبور "مزلقان السكة الحديد" فى البدرشين

ارشيفية
ارشيفية

لقيت طفلة   مصرعها  بعد أن صدمها قطار خلال عبور أحد مزلقانات السكة الحديد بمنطقة البدرشين في الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا بالعثورعلى جثة طفلة أعلى قضبان السكة الحديد في مزلقان بمنطقة البدرشين في الجيزة.

 

وفور ورود البلاغ انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص اصطدام القطار السريع بها عند مزلقان بمنطقة البدرشين في الجيزة، مما أدى إلى مصرعها.

 

وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

غرفة عمليات شرطة النجدة الجيزة منطقة البدرشين مصرع طفلة اصطدام قطار حوادث الدستور

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