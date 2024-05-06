الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

حملات إرشاد لمزارعى القطن وتوزيع تقاو عالية الإنتاجية

القطن
القطن

قال الدكتور مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامى لمعهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن المعهد يكثف من توجيه حملات الإرشاد الزراعى لمزارعى القطن فى الوجهين البحرى والقبلى، بهدف التوعية بأحدث أساليب الزراعة والتقاوى المناسبة لخصائص كل تربة، قبل بدء الموسم الجديد، إلى جانب توزيع التقاوى وتحديد مناطق زراعة الأصناف طبقًا لاحتياجات الصناعة المحلية والتصدير. 

وأوضح «عمارة» أن هناك العديد من الأصناف التى سوف تُزرع هذ الموسم، وتتميز بالإنتاجية العالية، ومنها «سوبر جيزة ٨٦ و٩٤ و٩٧ من طبقة الأقطان الطويلة، للوجه البحرى، مع التوسع فى صنف سوبر جيزة ٩٧، و٩٢ و٩٦ و٩٣ و٤٥، من طبقة الأقطان فائقة الطول، والتوسع فى صنف جيزة ٩٨ من طبقة الأقطان الطويلة للوجه القبلى بشكل تجارى على نطاق أكبر، إضافة لصنف جيزة ٩٥».

وأضاف أنه بناءً على تكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فهناك حملات مكثفة مستمرة على جميع زراعات محصول القطن، للوقوف على توافر التقاوى، وانتظام عمليات الزراعة، بجانب المتابعة الدورية خلال الموسم، بدءًا من تجهيز الأرض للزراعة حتى الجنى، وتعريف المزارعين بالأصناف الجديدة والتوصيات الفنية، بالتعاون بين معهد بحوث القطن وإدارة الإرشاد الزراعى فى المحافظات المعنية.

وواصل: «هناك حملات مكثفة على زراعات القطن، لمكافحة أى آفات تظهر، من أجل زيادة الإنتاجية بعد ارتفاع المساحات المزروعة، بهدف عودة الذهب الأبيض إلى عرشه»، مؤكدًا أن «جميع مستلزمات المكافحة المتكاملة متوافرة لموسم القطن الحالى، وأيضًا مبيدات الآفات، مع العمل على حل أى مشكلة تعوق عمل المزارعين».

وكشف «عمارة» عن زيادة فى المساحات المزروعة بالقطن حتى الوقت الحالى على مستوى الإجمالى العام للجمهورية، لتصل إلى ٦٧ ألفًا و٩٤٩ فدانًا، موزعة على ٣٥ ألفًا و٨٦٦ فدانًا فى الوجه القبلى، و٣٢ ألفًا و٨٣ فدانًا فى الوجه البحرى، مع استمرار التعاقدات على المساحات المزروعة الجديدة، فى مختلف المحافظات التى تزرع قطنًا. وأفاد بأن وزارة الزراعة واستصلاح الراضى تتوقع زيادة مساحات القطن المزروعة فى الموسم الجديد، بسب تطبيق منظومة جديدة للزراعة، بدءًا من توفير التقاوى، وتطبيق الزراعات التعاقدية، وتحديد سعر ضمان فى بداية الموسم، وذلك بقيمة ١٠ آلاف جنيه لأقطان الوجه القبلى من صنفى «جيزة ٩٥» و«جيزة ٩٨»، و١٢ ألف جنيه لأقطان الوجه البحرى.

وشدد المتحدث الإعلامى لمعهد بحوث القطن على أن وزارة الزراعة حريصة على عودة القطن المصرى إلى عرشه مرة أخرى، وزيادة المساحات المزروعة، ونشر الأصناف الجديدة مبكرة النضج وعالية الإنتاجية، ورفع كفاءة وإنتاجية زراعة القطن، بما يسهم فى تلبية احتياجات الصناعات الوطنية بأجود الخامات وبأسعار مناسبة.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي معهد بحوث القطن توزيع تقاو عالية الإنتاجية

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