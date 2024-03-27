مسلسل سر المسجد الحلقة 18.. طفل رضيع يكشف مكيدة غلباوى الجديدة

بدأت أحداث حلقة مسلسل سر المسجد بأن سيدة تبحث عن طفلها المفقود في السوق ويأتي سيف وأصدقاؤه لكي ينقذوا الطفل للسيدة وذهب الطفل إلى اتجاه الصحراء في الوقت الذي كان فيه غلباوي يحاول أن يخبئ الرمز للمرة الثانية لكي يستدرج سيف وأصدقاءه للقبض عليهم.

أحداث الحلقة 18 من مسلسل سر المسجد

ولكن أثناء بحثهم عن مكان في الصحراء جاء الطفل إليه هو بدأ يصرخ ومن خلال الصوت استطاع سيف وأصدقاؤه العثور عليه.

واستطاع سيف أن يكتشف أن غلباوي يقوم بشيء ما وبالفعل وجدوا معه رمزًا من الرموز المفقودة، ولكن استطاع غلباوي الهرب، وأخذت شروق الطفل وذهبت به إلى أمه في السوق.

موعد عرض مسلسل سر المسجد الحلقة 18

ويعرض مسلسل سر المسجد على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار، ولا يوجد موعد لإعادة المسلسل.

قنوات عرض مسلسل سر المسجد

ويعرض "سر المسجد" على قناة الحياة في مواعيد محددة خلال شهر رمضان، حيث يأتي ضمن جدول برامج المسلسلات الرمضانية ويعرض المسلسل يوميًا في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً (6:05) بالتزامن مع وقت الإفطار.

شخصيات مسلسل سر المسجد

مسلسل سر المسجد هو أحد المسلسلات البارزة التي تم طرحها خلال هذا الموسم، حيث تمتاز بقصتها المشوقة والمحفزة للتفكير، ويتمحور المسلسل حول مجموعة من الشخصيات، بما في ذلك سيف، حبيبة، ياسين، الأب أمين، والقرد ميمو، والتي تعيش مغامرات شيقة داخل المسجد وتتعلم من خلالها قيمًا ومبادئ دينية مهمة.

قصة مسلسل سر المسجد

قصة مسلسل سر المسجد تتمحور حول الأب أمين الذي يقرر استخدام تطبيق خاص لتعليم ابنه سيف كيفية أداء الصلاة واحترام آدابها في المسجد.

ومع إشراكهما في هذه الرحلة التعليمية، يتعرضان فجأة لمغامرة غامضة عندما يتم اختطافهما داخل التطبيق تأخذهم هذه المغامرة إلى عالم مليء بالتحديات والمواقف المثيرة التي تهدف إلى تعليم الأطفال قيم المساجد وأهميتها في الحياة الدينية والاجتماعية.

وتتخلل القصة تفاصيل مشوقة ومثيرة حيث يواجه الأب وابنه مختلف المشاكل والتحديات، ويتعلمان كيفية التعامل معها وحلها بطرق ملهمة ودينية. يتميز المسلسل بتقديمه قصة مبتكرة وشيقة تتجاوز حدود الترفيه العادي، إذ يسلط الضوء على قيم وتقاليد دينية مهمة بطريقة ممتعة ومشوقة للأطفال.