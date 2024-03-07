الزراعة: الأنشطة الإرشادية والخدمية والتدريبية لمعهد وقاية النباتات خلال شهر فبراير 2024

أصدر معهد بحوث وقاية النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته في شهر فبراير2024، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتطوير استراتيجيات وقاية ومكافحة الآفات النباتية وتقديم الدعم والمعرفة للمزارعين لتعزيز الاستدامة الزراعية وتوفير الغذاء الآمن للمجتمع المصري، وتحت إشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد، إنه انطلاقًا من مسئوليتنا في حماية المحاصيل وتطوير برامج الإدارة المتكاملة للآفات الغازية، نظم المعهد ندوة "الإدارة المتكاملة للآفات الغازية وتكيفها مع التغير المناخي" للتعرف على الآليات الدافعة الى غزو الآفات الحشرية وتأثير التغيرات المناخية في ذلك والاشارة الي أهمية استخدام أنظمة الزراعة الذكية لتقليل مخاطرها، والتوصية بأفضل الممارسات لحماية المحاصيل والحصول على أعلى إنتاجية.

كما اشتمل التقرير جهود وقاية النباتات في رفع كفاءة الباحثين والمهندسين الزراعيين والمزارعين بتنظيم دورتين عن المكافحة المتكاملة لآفات المحاصيل الشتوية حضور وأونلاين بفرع المعهد بمحطة بحوث شندويل- محافظة سوهاج، كما كثف المعهد كافة أشكال الدعم الفني للمهتمين بالتدريب على إنشاء المناحل وصناعة العسل حيث نظم دورتين للتعريف بأهمية النحل في الإنتاج الزراعي والفوائد الاقتصادية والبيئية المترتبة على تربية النحل وأهم منتجاته، بمقر المعهد الرئيسي وبفرعه بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، نفذ باحثو المعهد حملات متابعة مكثفة لتقديم النصائح الإرشادية للمزارعين وإمدادهم بالدعم الفني والتوصيات الحديثة لمكافحة آفات المحاصيل الإستراتيجية الشتوية وأهمها القمح والبصل وغيرهم، من خلال تنفيذ الندوات والمدارس الحقلية فضلا عن المشاركة في الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والفرق الإرشادية التابعة لمركز البحوث الزراعية في محافظات الشرقية والإسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية.

ولفت التقرير إلى تعظيم الاستفادة من مُكونات المعهد للمحافظة على الأمن الغذائي القومي وزيادة الدخل وذلك بفحص الشتلات والرسائل ومتابعة المزارع، حيث قام المعهد بمتابعة مزارع شتلات فراولة ونباتات زينة على مساحة 147 فدان، فحص 1525 شتلة أبصال زينة و10000 مرستيم درنة بطاطس و1000 شتلة توت بمكون مكافحة افات النباتات الطبية والعطرية والزينة، وتتضافر جهود باحثي وقاية النباتات كحائط صد للكشف على الواردات الزراعية ومنع دخول أي آفة خارجية لمصر حيث تم فحص عينة 40 بيتموس وتعريف عينات حشرية للباحثين في المعهد والمراكز البحثية والجامعات فضلا عن التعريف الدقيق للآفات الواردة نتيجة التبادل التجاري، بالتعاون مع الإدارة العامة للحجر الزراعي من خلال مكون تعريف الحشرات بالمعهد، ومن ناحية أخري واستكمالا لدور المعهد الريادي في مجال صناعة النحل، تم تحليل 16 عينة عسل ومنتجات نحل وفحص 38812 طرد نحل واستخراج شهادات صحية لها.

وفي السياق ذاته، عقد “عبدالمجيد: ”اجتماعًا موسعا مع شباب الباحثين بالمعهد للإستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم وإتاحة الفرصة للتعبير عن أفكارهم لتحسين بيئة العمل وتطوير جودة البحوث لتعزيز تأثيرها في التنمية الزراعية المستدامة، وللتعرف على المعامل التي تم إنشاءها وتجهيزها مؤخرا بالمعهد ودورها الفاعل في تحسين جودة النتائج والمخرجات المستقبلية للمعهد".

يعكس هذا التقرير العمل الجاد والمستمر لتطوير استراتيجيات جديدة للحفاظ على الصحة النباتية وتحسين إنتاجية المحاصيل، وتعتبر هذه الأنشطة خطوة مهمة نحو تعزيز قطاع الزراعة وتحقيق أمن غذائي مستدام.