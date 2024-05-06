حماس: مقترح وقف إطلاق النار سيتم تنفيذه على 3 مراحل (فيديو)

قال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحماس، طاهر النونو، إن مقترح وقف إطلاق النار سيتم تنفيذه على 3 مراحل، مؤكدًا أنه لا يوجد أي خلافات داخل الحركة بين الجناحين السياسي والعسكري، كما ادعى البعض خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف النونو، في مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي تقدمه قصواء الخلالي، ويُبث عبر فضائية "سي بي سي": "نأمل أن تكون هناك خطوات في اتجاه الهدنة ووقف إطلاق النار وزيادة دخول المساعدات إلى الشعب الفلسطيني".

وتابع: "جاهزون للقبول بإقامة دولة فلسطينية، وفقًا للمقررات الدولية بما يحقق الهدوء والاستقرار بالمنطقة، ونحن مع مصلحة الشعب الفلسطيني، وجاهزون للدفاع عن القضية الفلسطينية على مدار الوقت".