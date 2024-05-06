الإثنين 06 مايو 2024
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عالم

رغم إعلان حماس.. قصف جوى إسرائيلى مكثّف على رفح

جريدة الدستور

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غارات إسرائيلية عنيفة على مناطق شرق رفح.

وكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، دعوته سكان الأحياء الشرقية لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة إلى إخلاء المنطقة، تمهيدًا لـ"عملية برية"، بعدما أعلنت حركة حماس عن موافقتها على مقترح لوقف إطلاق النار تقدّمت به مصر وقطر.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي مقتضب: "نطلب من السكان مساء هذا اليوم (الإثنين) إخلاء المناطق التي حددناها"، موضحًا أن "بداية إخلاء السكان من الأحياء الشرقية لرفح" جزء "من التحضير لعملية برية في المنطقة". وأضاف أنه على مدار اليوم قصفت الطائرات أيضًا أكثر من 50 هدفًا في منطقة رفح وصفتها بأنها أهداف "إرهابية".

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