بعد موافقة حماس.. ما هى بنود مفاوضات الهدنة بوساطة مصرية؟

أعلنت حركة حماس رسميًا موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار، وأبلغت الوسطاء في مصر وقطر بالبنود التي وافقت عليها بشكل كامل، وهذا يأتي بعد جهود دبلوماسية مكثفة لإحلال السلام والاستقرار في قطاع غزة.

وجاءت تفاصيل البنود التي وافقت عليها حماس كالآتي:

وقف العمليات العسكرية والعدائية: حركة حماس وافقت على وقف كامل للعمليات العسكرية والعدائية من جانبي النزاع.

انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي: تضمنت البنود انسحابًا كاملًا للجيش الإسرائيلي من كل أراضي قطاع غزة، بما في ذلك خط الوسط، على مرحلتين.

عودة النازحين: من بين البنود تم التأكيد على عودة النازحين إلى منازلهم في شمالي القطاع خلال الأسبوع الأول بعد الوقف.

إغاثة الشعب الفلسطيني: تتضمن البنود جهودًا لتقديم المساعدات والإغاثة للشعب الفلسطيني المتضرر جراء الصراع.

الإعمار: من المتوقع أن يتم البدء في عمليات الإعمار وإعادة الإعمار خلال خمس سنوات بعد الوقف.

تبادل الأسرى: وافقت حماس على تبادل أسرى معتبرين على مرحلتين، حيث يتم تقديم مرحلة أولى ومرحلة تبادل الجنود.