الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

"الجيل" ينظم فعالية للاحتفال بعيد العمال في الدقهلية

الدكتور حسن هجرس
الدكتور حسن هجرس

كرمت أمانة حزب الجيل الديمقراطي في محافظة الدقهلية عددا كبيرا من العمال، ضمن الاحتفالات المستمرة بشهر العمال، بمقر الحزب في مدينة المنصورة.

وقال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، إن تكريم العمال خلال شهر مايو في عيدهم أصبح حقا لهم خاصة، مشيرا إلى الجهود المضنية التي يبذلها عمال مصر لرفعة وطنهم الغالي، موضحا أنه لولا سواعد أبنائها الوطنية لما حققنا الطفرة التي شهدتها الجمهورية الجديدة.

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برلماني: كلمة الرئيس باحتفالية عيد العمال جسدت مكاسب عمال مصر في عهده

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أحد المكرمين فى عيد العمال: الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بعمال مصر

وثمن "هجرس" الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة فى الرؤية الحكيمة والداعمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعمال مصر منذ تولي سيادته مقاليد حكم البلاد، من خلال صرف إعانات ودعم أو من خلال متابعته المستمرة لاقرار قانون العمل الجديد.

وشهدت الاحتفالية تكريم العديد من العمال المثاليين من مختلف القطاعات والمجالات بالمحافظة.

الهيئة العليا لحزب الجيل

جاء ذلك بحضور  الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، وسمير الدسوقي أمين الإعلام بمحافظة الدقهلية، والدكتور محمد العشري أمين اللجنة الاقتصادية للحزب بالدقهلية، والدكتورة مروة المغربي أمين لجنة التسويق السياسي للحزب بالدقهلية، ومحمد بشار أمين لجنه العمل الجماهيري للحزب بالدقهلية، الكابتن محمد سعد أمين لجنة الرياضة، محمد بهجات أمين عام لجنة التقييم والمتابعة، والسعيد الفتيكي أمين لجنة الشباب للحزب بالدقهلية، والكابتن حسام بيصار أمين لجنة الدفاع والأمن القومي للحزب بمركز طلخا المنصورة، والمهندس ياسر فهمي أمين التنظيم المساعد للحزب بالدقهلية، والمهندس مصطفى محمد أمين لجنة العضوية للحزب بالدقهلية، ومني متولى عضو هيئة مكتب محافظة الدقهلية.

حزب الجيل الديمقراطي محافظة الدقهلية العمال المنصورة حزب الجيل

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