الجمعة 03 مايو 2024
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سياسي

برلماني: كلمة الرئيس باحتفالية عيد العمال جسدت مكاسب عمال مصر في عهده

النائب سيد سمير
النائب سيد سمير

قال النائب سيد سمير، وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن السنوات الماضية شهدت الكثير من المكاسب للحركة العمالية وعمال مصر، تمثلت في قدرة الدولة المصرية في خفض نسبة البطالة الى نسب متدنية وإتاحة أكثر من 6 ملايين فرصة عمل خلال العشر سنوات الماضية، علاوة على مكاسب واضحة في زيادة الرواتب والحوافز وغيرها وفق قرارات متواصلة من جانب الرئيس السيسي.

ولفت "سمير" في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي في احتفال عيد العمال، أكدت حرصه على حقوق العمال ورعايتهم عبر قوانين نافذة في الدولة المصرية.

وأشار وكيل لجنة القيم، إلى ما جاء في كلمة الرئيس السيسي من قرارات وتوجيهات محددة، منها سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ  600 جنيهًا إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهًا كحد أدنى للعامل، وقيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.

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وزير الأوقاف: تشريف الرئيس السيسى العاشر من رمضان فى عيد العمال دعم للصناعة

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أحد المكرمين فى عيد العمال: الرئيس السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بعمال مصر

 

وثمن نائب الدقهلية، تأكيد الرئيس السيسي، على ضرورة استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات، علاوة على توجيهات الرئيس بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال، من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر وغيرها.

وأضاف النائب، أن هناك اهتمام كبير بالبيئة التي يتواجد فيها العامل المصري، والحرص على تواصل الإنتاج والتنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.

واختتم المهندس سيد سمير، بالإعراب عن تقديره التام لكل قرارات الرئيس في عيد العمال، وبالخصوص زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ وهو ما يحسب للرئيس.

النائب سيد سمير النواب الدولة المصرية البطالة الرئيس السيسي

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