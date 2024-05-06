قصواء الخلالى تعلق على تصريحات السيسى بشأن وقف إطلاق النار (فيديو)

قالت قصواء الخلالي إن الرئيس السيسي وجه رسالة مباشرة قبل دقائق عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" قائلًا إنه يتابع عن كثب التطورات الإيجابية التي تمر بها المفاوضات الحالية للتوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وأوضحت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر قناة "سي بي سي"، أن الرئيس السيسي يدعو كافة الأطراف لبذل المزيد من الجهد للوصول إلى اتفاق يؤدي إلى إنهاء المأساة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وإتمام استبدال الرهائن والسجناء.

وأشارت إلى بيان حماس، الذي أكدوا من خلاله، أن قرارهم موحد ولم يكن هناك في أي مرحلة من المراحل خلاف داخلي بين أي من الفصائل الفلسطينية أو الجناحين السياسي والعسكري للحركة.