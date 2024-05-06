الإثنين 06 مايو 2024
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سياسي

ناصر هدية: اجتياح رفح سيؤدي لكارثة إنسانية وعلى جميع الأطراف التجاوب لإنجاح الهدنة

ناصر هديه
ناصر هديه

حذر النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب، من مغبة قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باجتياح رفح، قائلا: ستكون كارثة مروعة ستؤدي لتفجر المنطقة برمتها، فمدينة رفح تحتشد بأكثر من مليون فلسطيني تركوا القطاع كله بسبب الحرب والدمار والفوضى ويحتمون برفح.

وقال هدية، في تصريح صحفي له اليوم، إن اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لرفح سيؤدي لكارثة إنسانية، هي الأكبر منذ فجر التاريخ، مناشدا جميع الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتهم حركة حماس، بضرورة الوصول إلى موقف إيجابي موحد، حفاظًا على أرواح الفلسطينيين، والاستجابة لمطالب الهدنة ووقف اطلاق النار.

إنذار بكارثة جديدة

وشدد عضو مجلس النوب: على رفض مصر التام، لجميع إجراءات وممارسات التهجير القسري ضد السكان المدنيين التي يقوم بها الاحتلال، لافتا إلى أن رفح هي المنطقة الأشد اكتظاظًا بالسكان في غزة، ويلجأ إليها 1.5 مليون شخص كملاذ أخير لهم.

وكرر أن العواقب ستكون "كارثية"، وستُضاف مجازر جديدة إلى مجازر غزة التي هي وبحق جرائم إبادة جماعية، مشيرا إلى أن جهود مصر المستمرة تؤكد موقفها الشجاع المناصر للقضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

 

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