أستاذ علوم سياسية يكشف آخر تطورات الوضع في فلسطين

أوضح د.أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، آخر تطورات الوضع في غزة، قائلًا:"إن معبر كرم أبو سالم هو معبر عسكري كانت تتجمع به الدبابات وجيش الاحتلال ليستعد إلى دخول رفح، وهو معبر يبعد 2 كيلو عن معبر كرم أبو سالم الذي تدخل منه المساعدات".

أضاف الرقب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت عبر قناة dmc، أن الاحتلال لم يرسل وفدًا إلى مصر خلال الساعات الماضية التي حدثت بها حوارات بمشاركة المقاومة وكانت الأمور إيجابية من قبل الاحتلال، لكن لم تأت أي إشارة إيجابية من الاحتلال الذي رفض أن تفضي هذه الجهود المصرية إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل، وبالتالي هو يريد أن تكون صفقة التبادل أن تفضي إلى إطلاق سراح الأسرى، لكن دون وقف حقيقي للحرب على قطاع غزة.