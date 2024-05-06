مصطفي البلكي يناقش "سبع حركات للقسوة" بمركز الحرية للإبداع

سبع حركات للقسوة، رواية الكاتب مصطفي البلكي، محور أمسية جديدة من أمسيات مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية.

تفاصيل مناقشة رواية مصطفي البلكي

ففي السابعة من مساء يوم الأحد والموافق 26 مايو الجاري، تحتضن قاعة توفيق الحكيم، بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لصندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، أمسية لمناقشة رواية الكاتب مصطفي البلكي، والصادرة مطلع العام الجاري عن دار سما للنشر، تحت عنوان “سبع حركات للقسوة”.

ويتناول الرواية بالنقد والنقاش والتحليل كلا من، الكاتبة الروائية انتصار عبد المنعم، والكاتبة الناقدة سارة القويسي، ويدير الأمسية الكاتب الروائي علي الفقي.

وبحسب الكاتب مصطفي البلكي عن روايته “سبع حركات للقسوة”، هي رواية الحرب وما بعدها، وكيف تجني الحرب على إنسانية الإنسان وتنال من كينونته، من خلال امرأة تعيش ويلاتها فتفقد جميع أفراد بيتها، وتقع أسيرة في يد أحد الفريقين المتقاتلين".

"وفي الأسر تبدأ علاقتها بامرأتين لكل واحدة حكاية، تنسج الأيام نهاية لكل واحدة، فيسوقها حلم الانتقام إلى الدخول في علاقة شائكة مع من قتل زوجها".

يشار إلى أن مصطفي البلكي، كاتب روائي، من مواليد محافظة أسيوط، والتي مازال يتمسك في الإقامة والعيش في رحابها، صدر له العديد من الأعمال الإبداعية السردية، نذكر من بينها روايات: “البهيجي” عن دار سما للنشر 2021. وعن نفس الدار صدر له في العام 2016 رواية “نفيسة البيضا”، ورواية “قارئة الأرواح” عن نفس الدار.

كما سبق وصدر للكاتب مصطفي البلكي، روايات: الجمل هام للنبي، بياع الملاح، سيرة الناطوري، ممرات الفتنة، جلنارة حمراء، سيدة الوشم، بيت العدة والكرباج وغير ذلك.

تبقي الإشارة إلي أن مركز الحرية للإبداع الفني، يعد ملتقى فني وثقافي لأهالي الإسكندرية من أدباء وعازفين وأصحاب الهوايات المتعددة والمثقفين والدارسين والهواة في كافة المجالات العلمية والفنية.

يقوم مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية بتوفير البيئة المناسبة للتحصيل المعرفي والفني للرواد المشتركين بالمركز وحرصا علي النمو والنهوض بثقافة أهالي الإسكندرية، فضلا عن تقديم العديد من الأنشطة والخدمات الثقافية والعلمية والتكنولوجية بصورة حضارية وعلى أعلى المستويات والإمكانيات التى تتيح المجال أمام المبدعين والدارسين للاستفادة من إبداعاتهم وإزدهار المجتمع وخاصة المجتمع السكندرى من خلال توفير المكان والأدوات والخبراء. كما يقوم بتقديم العديد من الندوات والمعارض وكذلك المؤتمرات الثقافية.