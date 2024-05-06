الأعياد فى مصر القديمة على طاولة اتحاد الكتاب.. السبت

الأعياد في مصر القديمة، محور الأمسية التي تنظمها لجنة الحضارة المصرية القديمة باتحاد كتاب مصر، في مقره الكائن بشارع حسن صبري بالزمالك، وإليكم التفاصيل.

الأعياد في مصر القديمة علي طاولة اتحاد الكتاب

تقيم لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الكاتب عبدالله مهدى، ندوتها تحت عنوان "الأعياد في مصر القديمة"، وذلك في الثانية من بعد ظهر يوم السبت المقبل والموافق 11 مايو الجاري، بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر 11 أ شارع حسن صبرى - الزمالك.

يتحدث في لقاء الأعياد في مصر القديمة كل من: دكتور مجدى شاكر، كبير أثاريين بوزارة السياحة والآثارـ الباحث محمد حمادة، مؤسس ورئيس فريق أحفاد الحضارة المصريةــ الباحثة ريم جمال. كما يشارك في اللقاء الكاتب محمد سليم الديب، والشاعر السيد داود، والكاتب محمد عجم.

وتأتى الأمسية إنطلاقا من ريادة الحضارة المصرية القديمة فى كل مفردات الحياة الإنسانية، ومنها خلق حالة من البهجة والفرح والراحة في مواقيت معينة من العام، وأعياد مصر القديمة كثيرة، وكانت تصنف إلى أعياد السماء وهى التى تضم التقويم الفلكى، وأعياد حياتية، كما وجدت الأعياد القومية والمحلية والموسمية والدينية والسياسية والجنائزية وغيرها، وكانت تكثر الأعياد في موسم الفيضان.

يشار إلى أن الزراعة والاحتفاء والاحتفال بها، كانت من أبرز الأعياد والمناسبات في مصر القديمة، فقد احتفل المصريون القدماء بعيد رأس السنة الزراعية، وأعياد الحصاد، وعيد الانقلاب الربيعي والانقلاب الشتوي.

كانت الأعياد في مصر القديمة ذات أهمية كبيرة لدي المصريين القدماء، حيث خصص لها المصري أياما، مثل عيد خنوم ابتداء من 18 هاتور. عيد الفيضان وتتويج الملك، أعياد جنائزية وغيرها.