بيتر ماهر: التفريط فى كتاب بمثابة التفريط فى جزء من ذاكرتى

مكتبات المثقفين 13

تعد المكتبة من أبرز ما تجده في منازل الكتاب والمثقفين، بل تكاد منازل بعضهم قد تحولت إلى مكتبات يعيشون فيها.

وحول مكتبات الكُتاب، وكم فقدوا منها خلال تنقلاتهم وأسفارهم، وهل يعير الكاتب كتبه أو يستعيرها، وغيرها من المحاور، يقدم "الدستور" سلسلة حوارات عن مكتبات المثقفين.

وفي الحلقة الـ13 من سلسلة حلقات مكتبات المثقفين، يحدثنا الكاتب القاص الشاب بيتر ماهر الصغيران، عن مكتبته وأول كتاب اقتناه، والكتاب الذي لا يستطيع الاستغناء عنه، وأهم الكتب في مكتبته وغير ذلك؟.

و"الصغيران" سبق وصدر له عدد من المجموعات القصصية، هي:"رجل بمزاج الفسفور"، و"صمت الطمي"، "وقت جيد للتحليق"، ورواية "مملكة القطط"، ورواية "سيرة وحيدة لقرية صغيرة".

متى اشتريت أول كتبك؟

بالفرقة الأولى من الدراسة الجامعية، حيث كان عبارة عن مختارات شعرية من أشعار ورباعيات الأستاذ صلاح جاهين.

ما أهم الكتب في مكتبتك؟

المكتبة تنقسم إلى أجزاء، منها الأشعار والروايات والمجموعات القصصية والمسرحيات والكتب النقدية والفلسفية والتاريخية والدينية.

ما الكتاب الذي لا يمكنك الاستغناء عنه؟

اعتقد لا يوجد كتاب واحد أقدر أن أستغنى عنه، لكل كتاب مكانة خاصة في قلبي التفريط فيه بمثابة التفريط في جزء من ذاكرتي.

ما الكتاب الذي لديك منه أكثر من نسخة؟

اعتقد لا يوجد أي كتب مكررة، إلا لو بالصدفة، بمعنى اشتريت كتابا ما، ثم وجدت أني امتلك نسخة منه بالفعل.. حصلت ذات مرة في السابق اشتريت رواية مترجمة للكاتب الأمريكي أرنست هيمنجواي ثم اشتريتها مرة أخرى، حيث اكتشفت أنها نفس الرواية، لكن الإصدار الأقدم غيّر العنوان الأصلي إلى عنوان تجاري حتى يسهل بيعها في السوق.

هل فكرت أن تستغني عن مكتبتك أو كتبت وصية بشأنها؟

لم أفكر مطلقا في الاستغناء عنها، لكن فكرت في كتابة وصية بشأنها أن تذهب إلى مكتبة عامة؛ ليستفيد بها أكبر قدر ممكن من الباحثين.

كم مكتبة فقدت لظروف خارجة عن إرادتك؟

الحمد لله لم يحدث حتى الآن.. أسأل الله ألا يحدث لمكتبتي أي مكروه.

ما الكتاب الذي تمنيت اقتناءه ولم تعثر عليه؟

في السابق وقبل وجود الـ PDF كانت مهمة العثور على كتاب معين صعبة جدًا، وخصوصا في صعيد مصر، في ظل عدم وجود وفرة في المكتبات الخاصة، وخصوصا الكتب القديمة.. فقد تمنيت اقتناء روايات نجيب محفوظ على سبيل المثال، ولم يكن هناك أي طريقة للحصول عليها حتى وجدت مكتبة كشك يبيع الجرائد إلى جوار محطة قطارات المنيا يبيع رواياته وقصص يوسف إدريس.. كانت فرحة كبيرة بالحصول على أول رواية وقد كانت "بداية ونهاية".

هل تشتري كتبًا ولا تقرأها لضيق الوقت أو غيره؟

في كثير من الأحيان، لكن أحاول بقدر الإمكان العودة إلى المكتبة لوضع خطة زمنية لقراءة الكتب التي لم تنل حظها الكافي من القراءة، أو حتى البحث عن كتب جديدة اشتريتها، لكني لم أجد الوقت الكافي للاطلاع عليها.

هل تحدد ميزانية لتزويد مكتبتك موسميًا في مناسبات كمعرض الكتاب؟

لا، لا توجد خطة مسبقة أو ميزانية محددة.. أقوم بشراء كتب معينة وعناوين محددة قبل الذهاب إلى معرض الكتاب.. أحيانًا أختار بعض الكتب التي لم يكن مخططا لي شراؤها، لكنها تدخل ضمن نطاق اهتماماتي.

هل تعير كتبك لأحد، وهل تستعيدها أم لا ترد إليك، وهل تستعير كتبا من الأصدقاء وهل تعيدها؟

نادرًا ما يحدث هذا.. مازالت رواية آنا كارينينا للكاتب الروسي تولستوي.. لدى أحد الأصدقاء ولم يرجعها حتى الآن رغم مرور سنوات.