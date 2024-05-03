الجمعة 03 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

ننشر فعاليات ملتقى الإسكندرية الأول للسرد العربي

ملتقي الإسكندرية
ملتقي الإسكندرية الأول للسرد العربي

تنطلق الخميس المقبل، فعاليات ملتقي الإسكندرية الأول لـ السرد العربي، والذي ينظمه مركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، بالتعاون مع جمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية ويستمر حتى الجمعة 10 مايو الجاري.

 

فعاليات اليوم الأولى لملتقى السرد العربي

ففي الخامسة والنصف من مساء الخميس المقبل، تحتضن قاعة المسرح بمركز الحرية للإبداع الفني، افتتاح فعاليات ملتقي الإسكندرية الأول لـ السرد العربي، والتي تحتفي بإبداعات الكتاب: مصطفي نصر، سمير الفيل، محمد جبريل، يوسف القعيد، شريف عابدين، وإبراهيم عبد المجيد.

وتبدأ الجلسة الأولي التي تعقد تحت عنوان “محمد جبريل”، رؤية نقددية للناقد دكتور حسين حمودة، ويدير الجلسة دكتور علي اليماني، القائم بأعمال رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية.

يليها الجلسة الثانية وتتناول رؤية نقدية لإبداعات يوسف القعيد، رؤية نقددية للناقدة دكتورة سحر شريف، أستاذ الأدب الحديث بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. وتدير الجلسة دكتورة رانيا يحيي.

يعقبها الجلسة الثالثة والمخصصة للكاتب إبراهيم عبد المجيد، رؤية نقددية لكلا من دكتور سعيد الورقي، ودكتور داد نوفل، أستاذ البلاغة والنقد بكلية التربية جامعة المنصورة. ويدير الجلسة الكاتب منير عتيبة.

أما الجلسة الرابعة في أولي أيام ملتقي الإسكندرية الأولي لـ السرد العربي، فتخصص للاحتفاء بالكاتب السكندري شريف عابدين، رؤية نقددية للناقد  دكتور بهاء حسب الله، أستاذ الأدب العربي بكلية الآداب جامعة حلوان. وتدير الجلسة دكتورة ندي يسري، مدرس الأدب العبري الحديث والمقارن بآداب الإسكندرية.

 

فعاليات اليوم الأولى لملتقي السرد العربي

وفي السابعة مساء يوم الجمعة 10 مايو، تستقبل قاعة توفيق الحكيم بمركز الحرية للإبداع الفني، ثاني فعاليات اليوم الثاني لأعمال ملتقي الإسكندرية للسرد العربي، والتي تبدأ بلقاء عن الكاتب الروائي السكندري الكبير مصطفي نصر.

رؤية نقدية يقدمها دكتور محمد عبد الحميد خليفة، رئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة دمنهور ــ الكاتب محمد عباس علي ويدير الجلسة دكتور نور عابدين، أستاذ النقد والبلاغة المساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

بينما تخصص الجلسة الثانية في ملتقي الإسكندرية الأول لـ السرد العربي، لمناقشة والاحتفاء بتجربة الكاتب القاص سمير الفيل. 

رؤية نقدية يقدمها الشاعر الكاتب أحمد فضل شبلول، رئيس نادي القصة بالإسكندرية، ويدير الجلسة الكاتب رشاد بلال.

والسرد العربي القديم تشّكل ضمن بنية سوسيوثقافية تتحيّز بشكل واضح لنمط إبداعي واحد هو الشعر الذي استأثر بكلّ المعاني، وهيمن على كل الخطابات الأخرى إبداعا وتلقيّا، ولهذا التحيّز أسباب عديدة أهمّها النزعة الشفاهية للثقافة العربية.

لكن؛ رغم هذا الإقصاء الحادّ للخطاب السردي؛ إلّا أّنه استطاع أن يشقّ طريقه ليسهم في صياغة العقلية العربية، من خلال خصائصه الفنّية التي تميّز بها، ومضامينه الفكرية التي يطرحها،. مع ربطها بالبنية الثقافية للمجتمع العربي.

السرد العربي ملتقي الإسكندرية الأول للسرد العربي مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية القاص سمير الفيل مصطفى نصر الكاتب يوسف القعيد الكاتب شريف عابدين الكاتب محمد جبريل

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