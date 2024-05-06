الإثنين 06 مايو 2024
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توك شو

"إكسترا نيوز": انفجار كبير للغاية داخل مدينة رفح الفلسطينية

رفح
رفح

قال عوض الغنام، مراسل إكسترا نيوز إن العالم كان يعلم أن هذه الليلة ستكون دامية في رفح الفلسطينية بصورة كبيرة.

المساعدات الإنسانية المصرية لغزة

وأكد الغنام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “المواجهة” مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن معبر رفح لم يُغلق على مدار الساعة إطلاقًا حيث تحرص مصر باستمرار على إرسال المساعدات الإنسانية من معبر رفح إلى داخل قطاع غزة، لهذا سيارات المساعدات الإنسانية تقف عند بوابة المعبر تنتظر دورها من أجل الذهاب لشعب فلسطين.

أضاف أن هناك تهجير قسري نسبي في شرق رفح، وذلك بناء على طلبات الكيان الصهيوني للأسر النازحة من وسط غزة إلى مدينة رفح هربًا من المجازر البشرية التي ارتكبها الكيان الصهيوني في القطاع.

وتابع "بين وقت وآخر يتم إطلاق بعض الصواريخ الحربية على الشعب الفلسطيني داخل مدينة رفح الفلسطيني، كما أن عدد الشهداء وصلوا إلى 100 شهيد جراء هذه الأحداث في مدينة رفح الفلسطينية، كما أنه كان هناك انفجار ضخم منذ قليل". 

اكسترا نيوز الحرب في غزة عوض الغنام مراسل اكسترا نيوز

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