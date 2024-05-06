الإثنين 06 مايو 2024
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القاهرة الإخبارية: مجلس الحرب الإسرائيلى يوافق بالإجماع على المقترح المصرى

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

قالت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن إسرائيل هى ما تعثر الوصول لحل دائم لوقف إطلاق النار، فكان هناك تضارب بين آراء وتصريحات القادة في إسرائيل، فهناك من يؤكد أن إسرائيل لم يصل لها رد حماس، لكن في القناة الثالثة الإسرائيلية أكدت بأن "الرد وصل".

أضافت أبوشمسية، نقلًا عن مصادر إسرائيلية، أكدت أن حماس وافقت على المقترح المصري، مشيرة إلى أن الشارع الإسرائيلي يحاول التشبث بأي فرصة للإفراج عن المحتجزين.

ونوهت إلى أن شوارع تل أبيب مكتظة بالمتظاهرين، حيث تشعل الإطارات وإغلاق محاور الطرق، حيث تضغط عائلات المحتجزين من ناحيتها من أجل قبول الصفقة.

وتابعت أن مجلس الحرب يوافق بالإجماع على المقترح المصري، وينتظر الموقف فقط موافقة صاحب القرار في الحكومة الإسرائيلية وهو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

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