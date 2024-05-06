الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

لبنى عسل: الهدف ليس تصفية حماس.. الهدف تصفية القضية الفلسطينية

لبنى عسل
لبنى عسل

علّقت الإعلامية "لبنى عسل" على ما يحدث في منطقة رفح الفلسطينية، قائلة:"الوضع صعب" مشيرة إلى أن الهدف من حكومة الاحتلال ليس تصفية حركة حماس، لكن تصفية كاملة للقضية الفلسطينية.

وأشارت عسل، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية الحياة، أنه نظرًا لخطورة الأحداث وتعقيد الموقف، بالإضافة إلى إهتمام الكثير من المصرين بما يحدث في قطاع غزة، تم بث الحلقة اليوم مبكرًا، وعلى عكس المعتاد.

ونوهت إلى أن القضية الفلسطينية هى قضية مصر التاريخية، فهناك الكثير من المعارك السياسية والعسكرية التي خاضتها مصر من أجل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وليست الأزمة الحالية.

وأردفت أن الرئيس السيسي حذر كل الأطراف منذ بداية العدوان على قطاع غزة، من الوصول للنقطة الحالية، سواء في المؤتمرات أو جلسات المفاوضات مع كلا الجانبين.

وتابعت أن الجميع في مصر والعالم، طالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ولا يمكن للحل العسكري أن يكون هدفًا لنشر السلام في المنطقة.

لبنى عسل القضية الفلسطينية رفح الفلسطينية المعارك السياسية الحياة اليوم

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