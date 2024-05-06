باحث يوضح تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

أكد محمد منصور، الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات، أن اجتياح رفح الفلسطينية له انعكاسات خطيرة ليس على فلسطين، فقط، بل المنطقة بأكملها، إضافة إلى العواقب الإنسانية الوخيمة.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن التلويح الإسرائيلي بإمكانية شن عملية عسكرية في رفح، ما هو إلا ضغط على المقاومة الفلسطينية والمفاوضين من الجانب الفلسطيني.

أشار إلى أن المنظومة العسكرية الإسرائيلية بها خلل واضح، بسبب عدم تحقيق أي أهداف بعد أكثر من 6 أشهر من العدوان على قطاع غزة.

وتابع أن الهدف الأساسي والرئيسي لبنيامين نتنياهو، هو أن يخرج الجيش الإسرائيلي من مواجهة غزة بدخول كامل لكل المناطق المتواجدة في قطاع غزة وإلحاق أكبر ضرر ممكن بالقدرات العسكرية للمقاومة الفلسطينية.