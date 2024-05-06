نشرة dmc: نبروه.. أهم مدن إنتاج الفسيخ في مصر

سلطت نشرة dmc، الضوء على أشهر المدن المصرية في إنتاج الفسيخ، حيث تعد مدينة نبرو قلعة صناعة الفسيخ بمحافظة الدقهلية، حيث يقبل عليها المواطنين من كافة المحافظات تحديدا خلال فترة عيد الربيع لشراء الفسيخ الذي يعد من أهم العادات في شم النسيم.

في هذا الصدد قال محمد سعد، مراسل قناة dmc، إن نبروه هي المدينة الأشهر لصناعة الفسيخ والأسماك المملحة، أن المصريون القدامى عرفوا الفسيخ منذ أكثر من أربعة آلاف عام، بحسب عالم الآثار زاهي حواس.

وأكد صاحب أحد محلات بيع الفسيخ، أن أسباب شعبية الفسيخ في نبروه ترجع إلى "النظافة والتمليح" مشيرًا انه يتم تركه على طبيعته ولا يُستخدم مع الأسماك سوى الملح والماء فقط.

وأشار أن في محافظات أخرى، قد يلجأ منتجو الفسيخ أو بائعوه إلى إضافة بعض التوابل أثناء عملية التمليح، وهذا ما يجعل مدينة نبروه أكثر المدن شهرة في صناعة الفسيخ.