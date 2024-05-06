الإثنين 06 مايو 2024
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توك شو

سجون سرية وإخفاء قسري في الضفة الغربية.. مراسلة القاهرة الإخبارية تكشف التفاصيل

الضفة الغربية
الضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الرئاسة الفلسطينية، حذرت من شن عملية برية وإجتياح بري لرفح الفلسطينية وإخلاء ونزوح للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضافت "السلامين"، خلال فقرة "جولة المراسلين"، والمُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن السلطة الفلسطينية طلبت من الإدارة الامريكية التدخل من أجل حماية النازحين.

ونوهت، أن مدينة طولكرم، تعرضت منذ أمس لعملية عسكرية كبيرة، حيث دمرت الأليات العسكرية الكثير من المخيمات، بالإضافة إلى تدمير للبنية التحتية لمخيم "نور شمس".

وأشارت إلى أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في الضفة الغربية، حيث تنقطع الكهرباء والماء عن مدن الضفة بشكل كبير، الامر الذي يزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.

وتابعت، أن الاحتلال الإسرائيلي نفذ عدد من الاعتقالات بالضفة الغربية، ليصل إجمالي المعتقلين منذ السابع من أكثوبر إلي 8590 معتقل، معظمهم من السيدات والأطفال.

وأردفت، أن الاختفاء القسري لعدد من الشباب الفلسطيني بالضفة الغربية، من الأنتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، بالإضافة إلى السجون السرية الإسرائيلية.

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