الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

حماس: نحن على أتم الاستعداد للدفاع عن الفلسطينيين ردًا على أى عملية عسكرية برفح

رفح
رفح

أكدت حركة حماس، في بيان لها، أن الخطوات التي يتخذها جيش الاحتلال تحضيرًا للهجوم على مدينة رفح الفلسطينية تؤكد إصرار حكومة نتنياهو على المضي في حرب الإبادة ضد شعبنا.

وأشار بيان حماس إلى أن: نتنياهو يمضي في الحرب دون اكتراث للكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة أو لمصير المحتجزين، ونحن على أتم الاستعداد للدفاع عن الفلسطينيين ردًا على أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية.

ودعا بيان حركة حماس المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزل، بحسب ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

حماس عملية عسكرية برفح الفلسطينيين حركة حماس القاهرة الإخبارية حرب الإبادة

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