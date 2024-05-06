الإثنين 06 مايو 2024
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إكسترا نيوز: حركة معبر رفح لم تتوقف ولو جزءًا من الثانية

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال مراسل "إكسترا نيوز" إن حركة معبر رفح لم تتوقف على مدار الساعة، وأهمها دخول المصابين للأراضي المصرية، كما أن هناك حالة من الاستنفار من قبل وزارة الصحة من أجل توفير الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن هناك أسطولًا من سيارات المساعدات الإنسانية يقف أمام المعبر في انتظار الدخول لغزة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أنه في الجانب الآخر، فإن القصف مستمر على مدار الساعة، فوفقًا للتقارير الأخيرة سقط أكثر من 50 شهيدًا بعد قصف محيط مطار غزة شرق مدينة رفح.

مراسل اكسترا نيوز اكسترا نيوز معبر رفح المساعدات الإنسانية غزة

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