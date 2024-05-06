الإثنين 06 مايو 2024
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توك شو

تصعيد جديد.. سلسلة من العمليات بين حزب الله وإسرائيل جنوب لبنان

مراسل القاهرة الإخبارية
مراسل القاهرة الإخبارية

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إنّ الجبهة الجنوبية مشتعلة على مدار الساعات القليلة الماضية بعد هدوء نسبي سادها خلال الأيام الماضية. 

وأضاف سنجاب، خلال فقرة "جولة المراسلين"، المُذاعة على فضائية "القاهرة الإخبارية": "بداية التوتر بالأمس كانت عندما نفذ جيش الاحتلال غارة جوية استهدفت منزلًا لمدنيين في منطقة ميس الجبل بالقطاع الأوسط في الجنوب اللبناني، ما أدى إلى استشهاد 4 مدنيين في هذه الغارة". 

وتابع مراسل "القاهرة الإخبارية": "كان لهذه الغارة رد فعل كبير من حزب الله اللبناني، إذ أطلق عشرات الصواريخ باتجاه مستعمرة كريات شمونة ضمن سلسلة من العمليات بلغت 10 عمليات على مدار الساعات الماضية، وكان هناك تصعيد من جيش الاحتلال، إذ نفذ أكثر من 20 غارة على بلدات في الجنوب اللبناني على مدار يوم أمس".

وواصل أن الساعة الأولى من صباح اليوم كانت نقطة تحول وتصعيد في العمليات عبر الحدود الجنوبية اللبنانية، إذ نفذ طيران جيش الاحتلال غارة استهدفت إحدى المناطق في بعلبك على مسافة تبعد أكثر من 100 كم من الحدود اللبنانية الجنوبية، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص من بينهم طفلة جراء القصف الإسرائيلي، فكان الرد من حزب الله اللبناني بإطلاق عشرات الصواريخ من طراز كاتيوشا إلى مقر قيادة اللواء وهو نقطة بعيدة، ثم نفذ هجومًا جويًا بالمسيرات الانقضاضية.

أحمد سنجاب الجنوب اللبنانى القاهرة الإخبارية حزب الله اللبناني جولة المراسلين

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