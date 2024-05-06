الإثنين 06 مايو 2024
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"المستقلين الجدد": مصر لم تترك أى خطوة لم تقم بها منذ بداية الأزمة الفلسطينية

إكسترا نيوز
إكسترا نيوز

قال د.هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن الموقف المصري من خلال التحركات الدبلوماسية واضحة منذ بداية العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة.

وأضاف عناني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد الكثير من اللقاءات والاتصالات، من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.

وأشار إلى أن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من التهجير القسري للشعب الفلسطيني، إضافة لخطورة التصعيد الحالي الذي تشهده منطقة رفح الفلسطينية.

ونوه إلى أن مصر لم تترك أي خطوة لم تقم بها منذ بداية الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر حاولت بكل جهد في عودة المفاوضات بين إسرائيل وحماس، من أجل التوصل لهدنة ومن ثم وقف كامل لإطلاق النار.

حزب المستقلين الجدد المستقلين الجدد الازمة الفلسطينية قطاع غزة اكسترا نيوز عبد الفتاح السيسي

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