الإثنين 06 مايو 2024
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الأحرار الاشتراكيين: إسرائيل تخالف القوانين الدولية والاحتلال "البغيض" لا يبحث عن السلام

جريدة الدستور

قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن الاحتلال يضغط بشكل كبير على الشعب الفلسطيني، باستفزازات من شأنها تهدد وتروع المواطنين والأمن الفلسطيني، ويسهم في زيادة جرائم القتل والقمع.

وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تخالف القوانين الدولية والاحتلال الإسرائيلي "البغيض" لا يبحث عن السلام.

وأشار إلى أن القوانين الدولية هزلية للغاية، وتؤكد أن هذا الاحتلال لا يريد سلامًا ولا يريد مفاوضات ولا يريد أن تهدأ الأمور في فلسطين والمنطقة بأكملها.

نوه إلى أن الاحتلال ارتكب العديد من جرائم القتل في حق المجتمع الفلسطيني، وهذه الحرب هي مفتعلة وتريد بها إسرائيل أغراضًا وأهدافًا أخرى حذرت منها الدولة المصرية لعل أهمها التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

الأحرار الاشتراكيين اكسترا نيوز إسرائيل الشعب الفلسطيني الاحتلال

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