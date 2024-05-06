الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الهباش لـ"الحياة اليوم": الإدارة الأمريكية شريك في كل ما يحدث في غزة

محمود الهباش
محمود الهباش

قال د.محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني إن هناك تراجع خطير بكل الخدمات الإنسانية والمعيشية في غزة الذي يدفع ثمنها كل مواطن فلسطيني بريء الذي لا ناقة ولا جمل له.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية الحياة، أن الحرب الحالية لن تتوقف بالشكل الصحيح، فبنيامين نتنياهو لديه مصالح، حيث يريد فصل القطاع عن الضفة وفرض الحصار على القطاع المنكوب، وعودة المحتجزين، والبقاء بكرسي السلطة.

ونوه إلى أن حركة حماس أوقفت المفاوضات بقصف معبر كرم أبو سالم لكي تبقى في السلطة فقط، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن من قتل وتجويع.

وتابع أن الموقف الأمريكي غير واضح، فإذا أردات أن توقف الحرب في قطاع غزة ستفعل ذلك، فالإدارة الأمريكية شريك في كل ما يحدث في القطاع منذ السابع من أكتوبر، بل وتتحمل المسؤولية الكاملة.

الهباش الحياة اليوم كرم أبو سالم معبر كرم أبو سالم الحياة الدكتور محمود الهباش

مواد متعلقة

الهباش لـ"الحياة اليوم": حماس مسئولة عن فشل المفاوضات وقصف معبر كرم أبوسالم "خدمة مجانية" للاحتلال

لبنى عسل: الهدف ليس تصفية حماس.. الهدف تصفية القضية الفلسطينية

الأحرار الاشتراكيين: إسرائيل تخالف القوانين الدولية والاحتلال "البغيض" لا يبحث عن السلام

باحث يوضح تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

"إكسترا نيوز" تعرض لقطات حية ترصد الأوضاع من رفح الفلسطينية (فيديو)

إكسترا نيوز: حركة معبر رفح لم تتوقف ولو جزءًا من الثانية

"الإصلاح والنهضة": ما تفعله إسرائيل فى رفح "إبادة جماعية" للفلسطينيين

تصعيد جديد.. سلسلة من العمليات بين حزب الله وإسرائيل جنوب لبنان

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

موعد عرض حلقة ياسمين عبد العزيز مع صاحبة السعادة

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

احتفالات شم النسيم بحديقة النهر

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

محطة تل أبيب

المزيد

موافقة حماس على وقف إطلاق النار تربك إسرائيل.. وإعلام عبرى: «الكرة الآن فى ملعب نتنياهو»

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو