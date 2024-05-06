الهباش لـ"الحياة اليوم": الإدارة الأمريكية شريك في كل ما يحدث في غزة

قال د.محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني إن هناك تراجع خطير بكل الخدمات الإنسانية والمعيشية في غزة الذي يدفع ثمنها كل مواطن فلسطيني بريء الذي لا ناقة ولا جمل له.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية الحياة، أن الحرب الحالية لن تتوقف بالشكل الصحيح، فبنيامين نتنياهو لديه مصالح، حيث يريد فصل القطاع عن الضفة وفرض الحصار على القطاع المنكوب، وعودة المحتجزين، والبقاء بكرسي السلطة.

ونوه إلى أن حركة حماس أوقفت المفاوضات بقصف معبر كرم أبو سالم لكي تبقى في السلطة فقط، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن من قتل وتجويع.

وتابع أن الموقف الأمريكي غير واضح، فإذا أردات أن توقف الحرب في قطاع غزة ستفعل ذلك، فالإدارة الأمريكية شريك في كل ما يحدث في القطاع منذ السابع من أكتوبر، بل وتتحمل المسؤولية الكاملة.