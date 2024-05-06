الإثنين 06 مايو 2024
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الهباش لـ"الحياة اليوم": حماس مسئولة عن فشل المفاوضات وقصف معبر كرم أبوسالم "خدمة مجانية" للاحتلال

الحياة اليوم
الحياة اليوم

قال د. محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني إن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسئوليته فيما يحدث بقطاع غزة والإدارة الأمريكية تمثل الغطاء السياسي والعسكري لإسرائيل.

وأضاف الهباش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية الحياة، أن حماس مسئولة عن فشل المفاوضات وقصف معبر كرم أبوسالم خدمة مجانية للاحتلال.

ونوه إلى أننا نشهد موجة من التصعيد غير مسبوقة من عدوان إرائيل الغاشم، مؤكدًا أن إسرائيل ماضية على ما يبدو في تنفيذ مخططها الحقيقي وهو تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.

تابع أن قصف كرم أبوسالم كان بمثابة الهدية التي قدمتها حركة حماس لبنيامين نتنياهو، والذي يسعى بكل الطرق لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.

أشارإلى أننا أمام وضع كارثي بحق الشعب الفلسطيني، فحتى الآن أكثر من 40 ألف شهيد ومائة ألف جريح، مؤكدًا أن 70% من البنية التحتية في قطاع غزة مدمرة.

الهباش حماس الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني الحياة اليوم

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