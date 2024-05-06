محمد الباز: الشعب الفلسطينى كان فى احتياج لهدنة حقيقية

قال د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إن الشعب الفلسطيني كان في احتياج لهدنة حقيقية ليستعيد أي مظهر من مظاهر الحياة التي اختفت منذ السابع من أكتوبر.

أضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية الحياة، أن مصر قدمت كل الجهد للحفاظ على القضية الفلسطينية، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن قبل ساعات قليلة كنا على مشارف نجاح المفاوضات، خاصة بعد قبول الجانب الإسرائيلي وموافقته على المقترح المصري، لكن بضرب حركة حماس منطقة كرم أبوسالم كانت بمثابة "عملية مشبوهة" ساهمت في تراجع المفاوضات.

تساءل الباز عن توقيت العملية، فالجميع متفق بأن إسرائيل لا تريد الهدنة ولا حتى الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حماس تمارس سذاجة سياسية، معتقدة بأن ورقة الرهائن ستشكل ضغط على الحكومة الإسرائيلية.

ونوه إلى أن القادة سواء في إسرائيل أو حماس يتلاعبون من أجل تحقيق أهدافهم السياسية، وهذا على حساب الملايين من الفلسطينيين، إضافة إلى استقرار المنطقة بأكملها.

وأردف أن مصر لعبت دور رأس الحربة في هذه المفاوضات، وليست في الأزمة الحالية، لكن على مدار السنوات الماضية، فمصر تعتبر أن فلسطين قضيتها الكبري بل أمن قومي لها.