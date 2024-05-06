الإثنين 06 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

محمد الباز: الشعب الفلسطينى كان فى احتياج لهدنة حقيقية

قال د.محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير الدستور، إن الشعب الفلسطيني كان في احتياج لهدنة حقيقية ليستعيد أي مظهر من مظاهر الحياة التي اختفت منذ السابع من أكتوبر.

أضاف الباز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية الحياة، أن مصر قدمت كل الجهد للحفاظ على القضية الفلسطينية، إضافة إلى إدخال المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن قبل ساعات قليلة كنا على مشارف نجاح المفاوضات، خاصة بعد قبول الجانب الإسرائيلي وموافقته على المقترح المصري، لكن بضرب حركة حماس منطقة كرم أبوسالم كانت بمثابة "عملية مشبوهة" ساهمت في تراجع المفاوضات.

تساءل الباز عن توقيت العملية، فالجميع متفق بأن إسرائيل لا تريد الهدنة ولا حتى الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حماس تمارس سذاجة سياسية، معتقدة بأن ورقة الرهائن ستشكل ضغط على الحكومة الإسرائيلية.

ونوه إلى أن القادة سواء في إسرائيل أو حماس يتلاعبون من أجل تحقيق أهدافهم السياسية، وهذا على حساب الملايين من الفلسطينيين، إضافة إلى استقرار المنطقة بأكملها.

وأردف أن مصر لعبت دور رأس الحربة في هذه المفاوضات، وليست في الأزمة الحالية، لكن على مدار السنوات الماضية، فمصر تعتبر أن فلسطين قضيتها الكبري بل أمن قومي لها.

الحياة اليوم مصر الدكتور محمد الباز جريدة الدستور فلسطين الشعب الفلسطيني

مواد متعلقة

الهباش لـ"الحياة اليوم": حماس مسئولة عن فشل المفاوضات وقصف معبر كرم أبوسالم "خدمة مجانية" للاحتلال

لبنى عسل: الهدف ليس تصفية حماس.. الهدف تصفية القضية الفلسطينية

الأحرار الاشتراكيين: إسرائيل تخالف القوانين الدولية والاحتلال "البغيض" لا يبحث عن السلام

باحث يوضح تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية

"إكسترا نيوز" تعرض لقطات حية ترصد الأوضاع من رفح الفلسطينية (فيديو)

إكسترا نيوز: حركة معبر رفح لم تتوقف ولو جزءًا من الثانية

"الإصلاح والنهضة": ما تفعله إسرائيل فى رفح "إبادة جماعية" للفلسطينيين

تصعيد جديد.. سلسلة من العمليات بين حزب الله وإسرائيل جنوب لبنان

الأكثر قراءة

محمد الباز: 7 أكتوبر خطط لها ونفذها مغامرون مستهترون من حماس

احتفالات عارمة فى رفح بعد قبول حماس مقترح وقف إطلاق النار (فيديو)

ياسمين عبدالعزيز مع إسعاد يونس.. مفاجآت عن الزواج والطلاق والفن (فيديو)

محمد الباز يبحث عن "إجابات حاسمة" فى قصف حماس لمعبر كرم أبوسالم

محمد الباز يكتب: ضربة حماس المريبة.. والمشبوهة أيضًا

حماس تعلن موافقتها رسميًا على المقترح المصرى لوقف إطلاق النار فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رحلة إلى القصر.. والبلاط والطيبة

ماجد حبته

قصف صفقة التهدئة!

جلال حمام

أكاد أشك فى نوايا حماس!

لواء. محسن الفحام

ما بين المفاوضات وفشلها.. ابحث عن حماس

منى رجب

حماس.. ومسار القضية الفلسطينية

محمد رفعت

التقديرات الخاطئة فى اللحظات الفارقة!

علي سعدة

لغز حماس

سارة الشلقاني

رفح.. الفرصة الضائعة

صور

المصريون يحتفلون بشم النسيم فى المتنزهات والحدائق

حدائق مصر تزهو بألوان الربيع في عيد شم النسيم

بهجة شم النسيم تملأ حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

دخول رفح.. غطرسة إسرائيلية "لا يؤيدها أحد" تهدد بإشعال الإقليم

يائير لابيد: لا يوجد فى إسرائيل شخص مسئول لوقف "جنون" نتنياهو

اقتحام رفح.. سيناريو إسرائيلى "كارثى" يهدد بجبال من الجثث