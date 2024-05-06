الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فى الوقت القاتل.. بيراميدز يفوز على فيوتشر وينفرد بصدارة الدورى

بيراميدز
بيراميدز

قلب بيراميدز تأخره أمام مودرن فيوتشر بهدف لفوز قاتل بالدقائق الأخيرة بهدفين في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم في الجولة الـ 21 من دوري نايل.

تقدم مودرن فيوتشر عن طريق محمد فاروق بالدقيقة 20 برأسية متقنة، بعد عرضية جوناثان نجويم.

وفي الشوط الثاني قلب بيراميدز تأخره بهدفين الأول عن طريق رأسية فاستون مايلي بالدقيقة 76، ومن ركلة جزاء بالدقيقة الأخيرة أحرزها كريم حافظ.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 41 نقطة في صدارة دوري نايل، بينما وقع فيوتشر بالمركز الـ 11 بـ 26 نقطة.

تشكيل فيوتشر وبيراميدز في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - كريم حافظ.

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين - فخري لاكاي  .

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد سامي - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - عمر رمضان - دودو الجباس - مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي.

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم.

وسط: غنام محمد، ايموراني حساني، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع.

هجوم: علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، احمد كباكا، محمد صادق، محمد محمود، محمد ربيعة، ايبا، خالد رضا، أحمد عاطف، باسم علي.

بيراميدز مودرن فيوتشر فيوتشر دوري نايل فاروق

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الشوط الأول: فيوتشر يتقدم على بيراميدز برأسية محمد فاروق

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