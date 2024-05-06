الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الشوط الأول: فيوتشر يتقدم على بيراميدز برأسية محمد فاروق

فيوتشر
فيوتشر

تقدم مودرن فيوتشر على نظيره بيراميدز بهدف نظيف خلال اللقاء المقام بينهما مساء اليوم في بطولة دوري نايل.

وسجل هدف الشوط الوحيد محمد فاروق بالدقيقة 20 برأسية متقنة، بعد عرضية جوناثان نجويم.

تشكيل فيوتشر وبيراميدز في الدوري

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - محمود مرعي - كريم حافظ

خط الوسط: مصطفى فتحي - وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين - فخري لاكاي  

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - أحمد سامي - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل - عمر رمضان - دودو الجباس - مروان حمدي.

بينما جاء تشكيل فيوتشر كالآتي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

دفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

وسط: غنام محمد، ايموراني حساني، عمرو السيسي، محمد فاروق، علي زعزع

هجوم: علي ياسر

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، احمد كباكا، محمد صادق، محمد محمود، محمد ربيعة، ايبا، خالد رضا، أحمد عاطف، باسم علي.

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