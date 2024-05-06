الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل يونايتد.. ماونت وإيفانز أساسيان ضد كريستال بالاس

اليونايتد
اليونايتد

أعلن إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره كريستال بالاس مساء اليوم في ختام الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

ويعوض ماسون ماونت وجوني إيفانز الثنائي المصاب برونو فيرنانديز وهاري ماجواير في تشكيل اليونايتد اليوم.

تشكيل اليونايتد.. ماونت وإيفانز أساسيان ضد كريستال بالاس

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: بيساكا، كاسيميرو، إيفانز، دالوت

خط الوسط: إيركسن، ماينو، ماونت

خط الهجوم: جارناتشو، هويلاند، أنتوني

ويبحث مان يونايتد عن حصد الثلاث نقاط أمام كريستال بالاس اليوم، لتعويض تعادله الأخير مع بيرنلي بنتيجة 1-1 في الجولة الـ 35 من مسابقة البريميرليج. 

كما يتطلع اليونايتد لتحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى المنافسة على حجز مقعد فى بطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد ضياع حلم المشاركة فى دوري أبطال أوروبا. 

ويتبقى للشياطين الحمر 4 مباريات فى بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث لعب 34 مباراة، حقق 16 انتصارا و6 تعادلات و12 هزيمة على التوالي.

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