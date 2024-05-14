سفير الصين بالقاهرة يشيد بمجمع صوامع الحبوب ونجاح خطة التنمية الزراعية

أشاد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج اليوم في مؤتمر عقدته السفارة تحت عنوان المستقبل المشترك والسير بالتوافق بالعلاقات المصرية الصينية.



العلاقات المصرية الصينية



وتابع: “شاركت في 3 فاعليات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا منهم مراسم افتتاح مجمع صوامع الحبوب لمصر وشهدت بنفسي تحقيق مصر لخطتها التنموية في مجال الحبوب في مصر وانا معجب بها كثيرا”.

وقال إن مشروع صوامع الحبوب يساهم في تجفيف الأطنان من الحبوب وهو أمر سيحافظ على الحبوب المصرية.



وأردف: “تم تمويل هذه المشروعات من قبل الصين فضلا عن مركز الحوسبة السحابية وهو مركز ضخم ويعتبر الأضخم في شمال أفريقيا ويشغله علماء مصريون وتم تسليمه قبل عام من موعد تسليمه من قبل الصين”.

وقال: “لقد ساعدنا في تحقيق التنمية الزراعية في مصر وإطلاق الأقمار الصناعية وتقنيات الطب الحيوي، كما يصادف العام الحالي الذكرى العاشرة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. لقد التقى الرئيس الصيني تشي جين بينغ مع الرئيس السيسي ما يقرب من 11 مرة في مناسبات مختلفة".



تايوان جزء من الصين



وشدد السفير الصيني على مبدأ الصين الواحدة وان تايوان جزء من الصين وهو قرار اعتمدته الأمم المتحدة وكذلك الجامعة العربية ومصر والعالم.

وتابع: “لكن مؤخرا بعض الدول تتحدى هذا القرار من خلال الترويج لنظرية أن وضع تايوان لم يتقرر بعض وهذا تضليلا للرأي العام العالمي ووقوف ضد العدالة الدولية وانتهاكات القانون الدولي، نوجه الشكر لمصر بالتزامها طويل الأمد بمبدأ الصين الواحد وهو مبدأ تم وضعه في كافة العلاقات السياسية المصرية الصينية والصينية العربية”.



الوضع في غزة



وفيما يتعلق بالوضع في غزة قال السفير نشعر بالقلق تجاه ما يحدث في غزة ونشيد بالجهود الدولية لحل مسألة غزة ونؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره كما دعونا حركتي فتح وحماس الي بكين لإجراء المزيد من الحوار والمفاوضات.