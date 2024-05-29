شاب فلسطينى يثمن موقف مصر من التهجير: لن نترك أرضنا لإسرائيل (فيديو)

حرص شاب فلسطينى على توجيه الشكر لمصر والجيش المصري على موقفهم من القضية الفلسطينية ودعم قطاع غزة.

وثمن الشاب، فى فيديو نقله من جانب السياج الحدودي بين مصر وغزة، الموقف المصري من التهجير، إذ قال: "أكتر من واحد وقف مكانى وصور نفسه وقال جوا حياة وهنا موت وأنا أقول لا، لو فتحولنا روحنا عندهم (يقصد فتح الحدود) ستبقى الأرض لمن؟".

وأضاف الشاب الفلسطينى: “هما مش راضيين يفتحولنا وبيغلوا أسعار التنسيقات عشان نظل فيها ولا نخرج ونفرط فى أرضنا بسهولة”.

الفيديو