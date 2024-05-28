الثلاثاء 28 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟.. دار الإفتاء تجيب

الأضحية
الأضحية

مع قرب الأيام لقدوم عيد الأضحى المبارك، يبحث الكثير من المسلمين عن حكم جواز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟ وأجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال يقول صاحبه: “هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة، أو بين نية الشكر على النعمة التي تحصل للإنسان وبين الأضحية؟”.

هل يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة؟

وقالت الإفتاء في سؤالها إنه يجوز الجمع بين الأضحية والعقيقة في بقرة أو بدنة مع مراعاة ألَّا يقل نصيب كل واحدة منهما عن سُبع الذبيحة.

وأكدت الإفتاء أنه لا مانع شرعًا لمن لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا أن يجمع بينهما بنية واحدة في ذبيحة واحدة أو في سُبعٍ واحدٍ من بقرة أو بدنة بشرط موافقة وقت العقيقة وقتَ الأضحية؛ تقليدًا لمن أجاز ذلك من العلماء؛ تخفيفًا على من لا يملك ثمن العقيقة والأضحية معًا ولا يريد أن يُقَصِّر في أدائهما.

قبل عيد الأضحى.. دليل شامل لرعاية الأضحية في المنزل

مع اقتراب عيد الأضحى.. تفاصيل مشروع صك الأضحية بمؤسسة حياة كريمة

شروط صحة الأضحية والعيوب المؤثرة فيها

شروط الأضحية 2024.. والعيوب المبطلة لها

مفهوم الأضحية

وأوضحت الإفتاء أن الأضحية في حق المسلم القادر سنة نبوية مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد شرعها الله تعالى؛ إحياء لسنة نبيه إبراهيم عليه السلام، وتوسعة على الناس يوم العيد؛ كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مالك في "الموطأ": «إِنَّمَا هِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ، وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ للهِ عز وجل»، وهى: اسم لما يذبح من الإبل، والبقر، والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى.

مشروعية الأضحية

وأشارت إلى أن الأصل في مشروعية الأضحية قول الله تعالى: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ﴾ [الكوثر: 1-2]، ويكره ترك الأضحية لمن قدر عليها؛ لما رواه الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا".

الأضحية والعقيقة الجمع بين الاضحية والعقيقة وقت الأضحية وقت العقيقة الاضحية الإفتاء هل يجوز الجمع بين الأضحية

مواد متعلقة

"البحوث الإسلامية": قلوبنا تنفطر مما يحدث للأسرة الفلسطينيّة

نظير عياد: "الدليل الدينى للتوعية الأسرية" نتاج تعاون الأزهر والكنيسة و"الصحة"

وزير الأوقاف: رفع قيمة جوائز المسابقة العالمية الحادية والثلاثين إلى 11 مليون جنيه

"البحوث الإسلامية" يعلن انطلاق أولى قوافل التوعية بمناسك الحج فى مطار القاهرة الدولى

غدا.. الأزهر يعقد الملتقى الفقهي حول "منهجية التجديد وانحرافات التشكيك في السيرة النبوية"

"الطيب": الأزهر يسعى لاستيعاب كل الطلاب الوافدين من مختلف أنحاء العالم

أمين الفتوى: طواف القدوم واجب والطهارة شرط أساسى (فيديو)

أمين "البحوث الإسلامية": علاقة الإنسان بالكون الذى يعيش فيه علاقه تعارف وتكامل

الأكثر قراءة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

عاجل.. اتصالات لحل أزمة انضمام لاعبى الأهلي إلى معسكر المنتخب

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2024 الترم الثانى بجميع المحافظات

قَبّل قدم عروسه فأصبح "ترند".. ويشتكى بعدها: "مش عارفين ننام" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة

“تكتيكات حقيرة”.. تفاصيل تهديد إسرائيل لـ"الجنائية الدولية" بشأن التحقيق في جرائم الحرب