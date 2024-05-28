"اتحاد الطائرة" يكشف خطة إعداد منتخب الرجال قبل المشاركة فى الأولمبياد

أكد حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة الإسباني فرناندو مونزو استقر على مشاركة منتخب الرجال فى دورة بولندا الدولية المحدد موعدها خلال الفترة من 11-20 يوليو المقبل بعد المشاركة مباشرة فى بطولة التحدى بالصين خلال الفترة من 2 وحتى 8 من نفس الشهر فى إطار الاستعداد لأولمبياد باريس 2024 .

وأضاف المدير التنفيذي لاتحاد الطائرة، أن دورة بولندا الدولية الودية ستشهد مشاركة المنتخبات التى تأهلت مؤخراً إلي دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس، مؤكداً أن دورة بولندا الدولية بمثابة إعداد قوى لمنتخب مصر قبل الأولمبياد؛ للتعرف على خطط وطريقة لعب المنتخبات المختلفة قبل انطلاق أولمبياد باريس.

فرناندو مونزو: معسكر أكتوبر حقق مكاسب بالجملة لمنتخب الطائرة

وأكد المدير الفنى لمنتخب الرجال للكرة الطائرة، أن معسكر الفراعنة الحالي المقام بصالة د.حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر حقق العديد من المكاسب أهمها الانسجام بين جميع اللاعبين، وكذلك الارتقاء بالمستوى الفنى والبدنى لكافة عناصر المنتخب.

وأضاف: الجهاز الفني استقر على استمرار 18 لاعباً بالمعسكر الحالي لخلق مزيد من التنافس والحماس بين الجميع، وسيتم توجيه الشكر لأربعة لاعبين مع نهاية المعسكر والاكتفاء بعدد 14 لاعباً قبل السفر الى الصين؛ للمشاركة في مباريات التحدي.



وعن حظوظ منتخب مصر في الأولمبياد كشف مونزو أن المنافسة في دورة الألعاب الأوليمبية في غاية الصعوبة؛ نظراً لقوة المنتخبات المشاركة فهم أفضل 12 منتخبا في العالم والمنافسة بين الأقوياء تكون في غاية الصعوبة، لكنها تحد رائع، لافتًا إلى الوصول بالفراعنة لأفضل نقطة خلال المعركة الأولمبية.

وعن سر نجاح الإسباني مع فريق الأهلي، قال منظومة الأهلي رائعة وتساعد على النجاح وكذلك اللاعبين والجهاز المعاون والجمهور كلها منظومة متكاملة تساعد على الإبداع والتألق.

ونفي مونزو أن يكون العمل مع الأندية أسهل من المنتخبات، مؤكداً أن مهمة القيادة الفنية شاقة ولا يوجد فرق بين العمل مع النادي أو المنتخب ولكن وجب أن أوجه الشكر لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر على ثقتهم الغالية في شخصي والدعم المستمر والصلاحيات غير المحدودة لي وأعاهدهم ببذل أقصي جهد من أجل تحقيق أهداف مجلس إدارة الاتحاد.

ويستعد منتخب رجال الطائرة للمشاركة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024.

وأتم اتحاد الطائرة اتفاقه مع مونزو ليقود المنتخب، حيث يمتد عقد الإسباني لمدة 3 أشهر وينتهي الأول من سبتمبر المقبل 2024

يقود خلالها مونزو الفراعنة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي، بالإضافة لدورة الألعاب الأولمبية.

وحقق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر نتائج مميزة على صعيد منتخب الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات، وتصدرت الكرة الطائرة المصرية القارة الإفريقية بجدارة.

ونجاح الإسباني فرناندو مونزو أثناء قيادة لفريق الأهلي في الفترة الأخيرة لتحقيق رباعية الدوري وكأس مصر وكأس السوبر المحلي وبطولة إفريقيا والتأهل لمونديال الأندية.

يتكون الجهاز الفني لمنتخب رجال الطائرة من الإسباني فرناندو مونزو مديرًا فنيًا، طارق الزفتاوي مدربًا، محمد السيد مدربًا مساعدًا، أحمد سعودي طبيبًا، سامح ظلام إخصائي العلاج الطبيعي، بلال عامر مدربًا للأحمال، وأحمد سعيد محللًا للأداء.